1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan, işe gitmeyen memurlar için açıklama

Din İşleri Yüksek Kurulu, yalan beyana dayalı olarak rapor alan işe gelmeyenlerin haksız kazanç sağladığını ve mesai arkadaşlarına fazladan iş yükledikleri için onlardan helallik istemeleri gerektiğini belirtti.
 16 Nisan 2020 14:30
Yazdır
Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan, işe gitmeyen memurlar için açıklama

Bir ziyaretçimiz, Din İşleri Yüksek Kuruluna, bazı kişilerin işe gelmemek için sıhhi rapor almalarının caiz olup olmadığını sordu.

Kurul Başkanlığından verilen cevapta;
1- Yalan beyana dayalı sıhhi rapor alınmasının dinen de caiz olmadığı,
2- Bu rapor süresince elde edilen maaşın haksız kazanç olduğu ve kuruma edilmesi gerektiği
3- İşe gelmemekten dolayı mesai arkadaşlarına fazladan iş yüklenmesine sebep olmuşsa, bu kişilerden helallik istenmesi gerektiği,
belirtildi.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Emniyet Genel Müdürü: Vatandaşı sık sık uyarın
16 Nisan 2020 14:55		 Milli Dayanışma Kampanyası'na destek 1,7 milyar liraya yaklaştı
16 Nisan 2020 12:57
Antalya'da kayıp kadını jandarmanın iz takip köpeği buldu
16 Nisan 2020 12:27		 'Ev içinde koronavirüsten korunmak için ne gibi önlemler alabiliriz?'
16 Nisan 2020 12:13
13 CHP'li belediye 'sokağa çıkma yasağı' istedi
16 Nisan 2020 12:06		 Uşak'ta bir köy karantinaya alındı
16 Nisan 2020 11:58
Başdenetçiden bankalara, 'işletmelere yardımcı olun' çağrısı
16 Nisan 2020 11:50		 İnfaz düzenlemesiyle kadın, çocuk ve yaşlı hükümlüler için yeni dönem
16 Nisan 2020 11:11
Valiliğin, Milli Dayanışma kampanyasına zarar veren yazısı
16 Nisan 2020 11:09		 Bakanlıktan tarladaki çiftçiye Kovid-19 uyarısı
16 Nisan 2020 11:06
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:55 - Genel Müdür Aktaş'tan polislere 'vatandaşları sürekli uyarın' talimatı14:42 - Ödediği borçların pankartını belediyeye astırdı14:37 - DSÖ: Türkiye'nin Avrupa ülkelerine sağladığı desteğin farkındayız14:30 - Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan, işe gitmeyen memurlar için açıklama14:30 - Prof. Tutluoğlu: Uçlardan döndüm, lütfen herkes evde kalsın14:25 - Bakan Selçuk'tan 'yaz tatili' açıklaması14:21 - Taşeron işçilerden İBB önünde maaş eylemi14:15 - Karantinadaki köyde vaka sayısı 2'ye yükseldi14:09 - Koronavirüsü yenen sağlık çalışanları yeniden görevlerine döndü14:07 - Fırıncılardan 'ekmek' açıklaması: Vatandaşlarımız tedirgin olmasın
14:00 - Atatürk Havalimanı'nda hastane binasının yapımına başlandı13:54 - Sessizliği fırsat bilen tilki kent merkezine indi13:49 - İlçe Sağlık Müdürünün koronavirüs testi pozitif çıktı13:46 - Dünyada koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 520 bini aştı13:42 - Koronavirüs, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteği nasıl etkiledi?13:38 - Sivas'tan dünyaya 'koronavirüs' tabutu13:31 - Başsavcılık: Ev adresini yayınladığı için Cumhuriyet'e soruşturma açıldı13:23 - MHP'li Yalçın: İnfaz düzenlemesi hukuki
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Devletin maske satışını tümüyle yasaklamasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi uyardı... Henüz salgının çıkış kolundayız
MEB'den; Zoom, Skype, Teams açıklaması
Sokağa çıkma yasağıyla ilgili Genelge hazırlanıyor
Bakan Koca 'Bu kelimeyi unutmayacaksınız' demişti!
Motorine art arda ikinci indirim geliyor
Alaattin Çakıcı tahliye edildi
'Adeta insanlıktan çıktık! Berberler açılsın'
Doktora cinsel saldırıya 8 yıl hapis
'Pozitifi duyunca, şok geçiriyorlar'
Davutoğlu: Teşkilatın tamamı arkamdan istifa etmek istedi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
corona virüs vaka sayısı 2
14.04.2020 fahrettin koca'nın açıklamaları 1
5 adet ücretsiz maske için kod gelmesi 2
14.04.2020 terhislerin ertelenmesi 2
salda gölü'ne millet bahçesi yapılması 1
18-19 nisan 2020 Sokağa çıkma yasağı 4
insanların yokluğunda hayvanların şehirlere inmesi 5
trt spor'un fransa 98'in tüm maçlarını yayınlaması 2
sokağa çıkma yasağından sonra evden çıkmayanlar 2
marketlerde luppo'nun kalmaması 2
SON İLANLAR
Abana Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Taşköprü Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 15 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Ulaş SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 8 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale Porsonel Aş. Geçici 25 İşçi Alacak
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam