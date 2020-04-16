Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan, işe gitmeyen memurlar için açıklama
Din İşleri Yüksek Kurulu, yalan beyana dayalı olarak rapor alan işe gelmeyenlerin haksız kazanç sağladığını ve mesai arkadaşlarına fazladan iş yükledikleri için onlardan helallik istemeleri gerektiğini belirtti.
|16 Nisan 2020 14:30
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Bir ziyaretçimiz, Din İşleri Yüksek Kuruluna, bazı kişilerin işe gelmemek için sıhhi rapor almalarının caiz olup olmadığını sordu.
Kurul Başkanlığından verilen cevapta;
1- Yalan beyana dayalı sıhhi rapor alınmasının dinen de caiz olmadığı,
2- Bu rapor süresince elde edilen maaşın haksız kazanç olduğu ve kuruma edilmesi gerektiği
3- İşe gelmemekten dolayı mesai arkadaşlarına fazladan iş yüklenmesine sebep olmuşsa, bu kişilerden helallik istenmesi gerektiği,
belirtildi.
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