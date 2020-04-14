Yaşlı ve engelli yurtlarında, 7-10 gün vardiya uygulanacak
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kamu, özel ve belediyelere ait tüm yaşlı ve engelli sosyal hizmet kuruluşlarında 7-10 günlük sabit vardiyalı çalışmanın uygulanmasını istedi.
|14 Nisan 2020 16:43
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