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Yaşlı ve engelli yurtlarında, 7-10 gün vardiya uygulanacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kamu, özel ve belediyelere ait tüm yaşlı ve engelli sosyal hizmet kuruluşlarında 7-10 günlük sabit vardiyalı çalışmanın uygulanmasını istedi.
 14 Nisan 2020 16:43
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Yaşlı ve engelli yurtlarında, 7-10 gün vardiya uygulanacak

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Orhan Koç imzasıyla gönderilen yazıda, kamu, özel ve belediyelere ait tüm yaşlı ve engelli sosyal hizmet kuruluşlarında 7-10 günlük sabit vardiyalı çalışmanın uygulanmasını istedi.
Memurlar.Net
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