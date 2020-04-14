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İnfaz düzenlemesiyle 90 bin kişinin tahliyesi öngörülüyor

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından cezaevindeki yaklaşık 90 bin kişinin tahliye edilmesi öngörülüyor. Tahliyelerde, koronavirüs tedbirlerine önem verilecek
 14 Nisan 2020 17:00
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İnfaz düzenlemesiyle 90 bin kişinin tahliyesi öngörülüyor

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından cezaevindeki yaklaşık 90 bin kişinin tahliye edilmesi bekleniyor.

Cezaevinde geçirilmesi gereken sürelerin yeniden belirlendiği 70 maddelik düzenlemeyle başta Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, İnfaz Hakimliği Kanunu ve Türk Ceza Kanunu ile Ceza Muhakemesi Kanunu olmak üzere toplam 11 farklı kanunda değişiklik yapıldı.

Kanunun Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmesinin ardından ilk olarak açık cezaevinde bulunup izinli sayılan hükümlülerin tahliyesi öngörülüyor.

Açık ve kapalı cezaevlerinden yaklaşık 90 bin kişinin, kanunun yürürlüğe girmesinin ardından birkaç gün içinde tahliye edilmesi bekleniyor.

Adalet Bakanlığı, kanunun yürürlüğe girmesiyle cezaevlerinden tahliye edilecek ve açık cezaevlerinden eve izinli gönderilecek yaklaşık 90 bin hükümlü için tahliye planı hazırladı.

Buna göre, tahliyelerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine önem ve öncelik verilecek. Tahliyeler sırasında, sosyal mesafe kuralına dikkat edilecek, cezaevi çıkışlarında Sağlık Bakanlığının broşürleri ile eldiven ve maske dağıtılacak.

İller arası seyahat kısıtlaması nedeniyle tahliye olanlara sorun yaşamamaları için cezaevinden çıkmadan seyahat izin belgeleri verilecek. Hükümlüler cezaevlerinden, otobüslerle koronavirüs tedbirlerine uygun olarak ayrılacak.

Erdoğan'dan İnfaz Kanunu'na ilişkin açıklama
Anadolu Ajansı
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