Bakan Koca, sağlık görevlilerinin koronavirüsle mücadeledeki uyarılarını paylaştı
|14 Nisan 2020 17:09
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, solunum yolu, kalp, tansiyon, diyabet gibi kronik rahatsızlığı bulunanlardan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karşısında zayıf olduklarını unutmamalarını isteyerek, "Siz tedbirli olacaksınız, biz destek vereceğiz. Koronavirüsü işte böyle yeneceğiz." ifadesini kullandı.
Bakan Koca, Twitter hesabından sağlık görevlilerinin koronavirüsle mücadeleye ilişkin uyarılarının yer aldığı videoları paylaştı.
Koca, "Birlikte Yeneceğiz" etiketiyle yaptığı paylaşımda şu mesajları verdi:
"Biz, hastalarımızı tedavi edeceğiz. Siz, sosyal ortamlardan uzak durup, evde kalarak hastalığa yakalanmayacaksınız. Koronavirüsü işte böyle yeneceğiz.
Sosyal mesafe, koronavirüsle aranıza koyduğunuz mesafedir. Sosyal mesafe kuralına uyarak, mücadelede yanımızda yer alacaksınız. Koronavirüsü işte böyle yeneceğiz.
Biz, hastanelerde görevimizin başındayız. Siz, evde kalmalısınız. Biz hastaları tedavi ederek, siz evde kalarak, birlikte aynı amaca hizmet ediyoruz. Koronavirüsü işte böyle yeneceğiz.
Solunum yolu, kalp, tansiyon, diyabet gibi kronik rahatsızlığınız varsa koronavirüs karşısında zayıf olduğunuzu unutmamalısınız. Siz tedbirli olacaksınız, biz destek vereceğiz. Koronavirüsü işte böyle yeneceğiz."Bakanlıktan koronavirüsle mücadele için 5 yeni kamu spotu
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