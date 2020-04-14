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Doktor koronadan hayatını kaybetti, eşi ise tedavi görüyor

İzmir'de doktorluk yapan Nihat Dayanıklı, yakalandığı korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayata veda ederken, eczacı olan eşinin ise tedavisinin devam ettiği ifade edildi
 14 Nisan 2020 17:20
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Doktor koronadan hayatını kaybetti, eşi ise tedavi görüyor

İzmir'de doktorluk yapan Nihat Dayanıklı, yakalandığı korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayata veda ederken, eczacı olan eşinin ise tedavisinin devam ettiği ifade edildi.

Uzun yıllar Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Üroloji Kliniği Başasistanı olarak görev yapan Op. Dr. Nihat Dayanıklı, korona virüsüne yenik düştü. Dayanıklı'nın 3 haftadır Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gördüğü öğrenilirken, eşi eczacı Sibel Gültekin Dayanıklı'nın ise aynı hastanede korona virüs tedavisinin sürdüğü ifade edildi.

2 çocuk sahibi olan Dayanıklı'nın vefatı sağlık camiasında büyük üzüntüye neden oldu.
İhlas Haber Ajansı
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