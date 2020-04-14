Dövizde gün sonu fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|14 Nisan 2020 17:27
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,7900
|6,7910
|6,7950
|6,7960
|Avro
|7,4090
|7,4100
|7,4520
|7,4530
|Sterlin
|8,4700
|8,5130
|8,5360
|8,5790
|İsviçre Frangı
|7,0060
|7,0410
|7,0540
|7,0890
|ANKARA
|ABD Doları
|6,7650
|6,8150
|6,7800
|6,8300
|Avro
|7,3800
|7,4400
|7,4300
|7,4900
|Sterlin
|8,3230
|8,5260
|8,3930
|8,5960
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