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Dövizde gün sonu fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
 14 Nisan 2020 17:27
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Dövizde gün sonu fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 6,7900 6,7910 6,7950 6,7960
Avro 7,4090 7,4100 7,4520 7,4530
Sterlin 8,4700 8,5130 8,5360 8,5790
İsviçre Frangı 7,0060 7,0410 7,0540 7,0890
ANKARA
ABD Doları 6,7650 6,8150 6,7800 6,8300
Avro 7,3800 7,4400 7,4300 7,4900
Sterlin 8,3230 8,5260 8,3930 8,5960
Anadolu Ajansı
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