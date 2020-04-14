1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Hayat Eve Sığar' uygulaması Google Play Store'da erişime açıldı

Sağlık Bakanlığı, riski bölgelerini de içeren, Hayat Eve Sığar Uygulaması Google Play Store'da erişime açtı
 14 Nisan 2020 17:27
Yazdır
'Hayat Eve Sığar' uygulaması Google Play Store'da erişime açıldı

Sağlık Bakanlığı, riski bölgelerini de içeren, Hayat Eve Sığar Uygulaması Google Play Store'da erişime açtı

Salgına karşı vatandaşların takip edilmesini sağlayarak, toplum sağlığını koruması hedeflenen uygulamanın benzerleri Çin'de de kullanılmış ve iyi sonuçlar getirmişti.

Programın, erken erişim sürümü olduğu için Play Store aramasında görülmeyen uygulama, şimdilik "Bu öge ülkenizde kullanılamıyor" uyarısı ile akıllı telefonlara da indirilemiyor.

Uygulamaya erişmek için tıklayınız.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Üniversitenin online sınavına siber saldırı
13 Nisan 2020 20:11		 Maaşı 1 dolar, korumanın maliyeti ise 23 milyon dolar!
12 Nisan 2020 21:41
WhatsApp yazışmaların takip edileceği iddiaları yalanlandı
11 Nisan 2020 14:11		 Apple ve Google'dan Kovid-19 salgınıyla mücadelede iş birliği
11 Nisan 2020 00:31
Sosyal medyaya 'boğaz trafiği'
10 Nisan 2020 08:17		 WhatsApp'a iki yeni özellik geliyor
09 Nisan 2020 23:21
Türk Kızılay ve TikTok Kovid-19'a karşı iş birliği yaptı
08 Nisan 2020 21:13		 WhatsApp, mesaj iletimini sınırlandırdı
07 Nisan 2020 13:11
Zoom, banka bilgilerinizi mi ele geçiriyor?
06 Nisan 2020 11:44		 Google, kimlerin evde kalıp kalmadığını açıklayacak
04 Nisan 2020 05:38
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Devletin maske satışını tümüyle yasaklamasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Soylu ile Koca arasında ciddi bir tartışma oldu!
Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan oruç açıklaması
AK Parti'den 15 maddelik yeni teklif... KYK borçları erteleniyor
Haydar Baş koronavirüsten hayatını kaybetti
Sokak köpekleri 6 çocuğa saldırdı, 3'ü ağır yaralı
Askerlik süresi 1 ay uzadı
Vatandaşın gözü altında! 'Patlama yaşanacak...'
14 Nisan 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
Prof. Özdarendeli: Ülkemizdeki mutasyon, 5 ülkeden farklı
Bilim Kurulu Üyesi görüntüleri izledi herkesi uyardı: Asla yapmayın!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
luppo 1
Süleyman soylu'nun istifa etmesi 3
trt spor'un fransa 98'in tüm maçlarını yayınlaması 1
0.021 oranı 2
Çocuk istismarı kanun teklifi 1
e-devlet'ten sipariş verilen maskelerin henüz gelmemesi 2
18-19 nisan 2020 Sokağa çıkma yasağı 1
yozgat 4
mem.net sözlük cafe 1
Rize'de bir vatandaşın soylu icin intihara kalkışması 2
SON İLANLAR
Gülpınar Belediyesi Tekniker Alacak
Eldivan Köylere Hizmet Götürme Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
TCDD İşçi Alım İlanı
TÜBİTAK 98 personel alacak
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi sözleşmeli 107 sağlık personeli alacak
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Karabük Üniversitesi 25 İşçi Alacak
Taşpınar Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam