'Hayat Eve Sığar' uygulaması Google Play Store'da erişime açıldı
Sağlık Bakanlığı, riski bölgelerini de içeren, Hayat Eve Sığar Uygulaması Google Play Store'da erişime açtı
|14 Nisan 2020 17:27
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Sağlık Bakanlığı, riski bölgelerini de içeren, Hayat Eve Sığar Uygulaması Google Play Store'da erişime açtı
Salgına karşı vatandaşların takip edilmesini sağlayarak, toplum sağlığını koruması hedeflenen uygulamanın benzerleri Çin'de de kullanılmış ve iyi sonuçlar getirmişti.
Programın, erken erişim sürümü olduğu için Play Store aramasında görülmeyen uygulama, şimdilik "Bu öge ülkenizde kullanılamıyor" uyarısı ile akıllı telefonlara da indirilemiyor.
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