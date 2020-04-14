1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Galataport'ta inşaat faaliyetleri durduruldu

Galataport İstanbul yönetimi, şantiyede inşaat faaliyetlerinin bugünden itibaren geçici bir süre durdurulduğunu açıkladı.
 14 Nisan 2020 17:50
Yazdır
Galataport'ta inşaat faaliyetleri durduruldu

Galataport İstanbul yönetimi, şantiyede inşaat faaliyetlerinin bugünden itibaren geçici bir süre durdurulduğunu açıkladı.

Galataport'ta inşaat faaliyetleri durduruldu. Galataport İstanbul yönetiminin yazılı olarak yaptığı duyuruya göre, şantiyede azaltarak devam edilen inşaat faaliyeti bugün itibariyle geçici olarak durduruldu. Açıklamada faaliyetlerin ne zaman başlayacağı ise bildirilmedi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Galataport İstanbul yönetimi olarak, tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkileyen COVİD-19 salgınına ilişkin gerek ofislerde gerekse şantiyede görevli çalışma arkadaşlarımızın sağlığı için gerekli tüm önlemleri aldık.

Bu dönemde inşaat çalışmalarını, sosyal mesafe kuralını hayata geçirebilmek için yüzde 50 oranında azaltarak sınırlandırdık. Devletimizin de sıkılaştırarak devam ettiği önlemlerle biz de şantiyede aldığımız tedbirleri her geçen gün arttırdık. Bu kapsamda, gerekli denetimlerle birlikte çalışma alanlarında her türlü hijyen ve dezenfektasyon uygulamasını da titizlikle yaptık. Sahamızda bulunan termal kameralara ek olarak, tüm çalışanların maske, eldiven ve dezenfektan kullanmalarını şart koştuk.

Bu önlemlerin ve bir süredir planladığımız aksiyonların devamı olarak Galataport İstanbul şantiyemizde azaltarak devam ettiğimiz inşaat faaliyetlerimizi, 14 Nisan 2020 tarihinden başlamak üzere geçici olarak durdurduğumuz bilgisini kamuoyuna saygıyla sunarız.

Çalışanlarımızın ve alt yüklenicilerimizin sağlığı bizim için her şeyden önce gelmektedir. El ele vererek, dayanışma içinde bu zorlu günleri geride bırakacağımıza olan inancımız tamdır."
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İstanbul'daki fırınlar her duruma karşı hazırlıklı
14 Nisan 2020 11:39		 E-ticarette neler satılıyor... Canlı izleyin
14 Nisan 2020 09:38
Evde çalışmanın modası: Üstü gömlek altı pijama!
14 Nisan 2020 08:18		 Novotel'de doktorlara ayıp
13 Nisan 2020 23:09
İş dünyasından BDDK'ya tam destek
13 Nisan 2020 13:25		 Vakko'dan Sağlık Bakanlığı'na 3 milyon adet maske bağışı
13 Nisan 2020 12:41
Sanayi üretimi yıllık yüzde 7.5 arttı
13 Nisan 2020 10:20		 İnternet alışverişinde kredi kartına dikkat
13 Nisan 2020 10:04
Özel okulda ücret tartışması, veliler ne yapmalı?
13 Nisan 2020 08:48		 iPhone 9, gelecek hafta satışa çıkabilir
13 Nisan 2020 08:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Devletin maske satışını tümüyle yasaklamasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Soylu ile Koca arasında ciddi bir tartışma oldu!
Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan oruç açıklaması
AK Parti'den 15 maddelik yeni teklif... KYK borçları erteleniyor
Haydar Baş koronavirüsten hayatını kaybetti
Askerlik süresi 1 ay uzadı
Sokak köpekleri 6 çocuğa saldırdı, 3'ü ağır yaralı
Vatandaşın gözü altında! 'Patlama yaşanacak...'
Prof. Özdarendeli: Ülkemizdeki mutasyon, 5 ülkeden farklı
14 Nisan 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
Bilim Kurulu Üyesi görüntüleri izledi herkesi uyardı: Asla yapmayın!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yasak bitimi olan 00.00'dan sonra sokağa akın etmek 3
trt spor'un fransa 98'in tüm maçlarını yayınlaması 1
duygu özaslan 1
sözlükte tek başına kalmak 1
sözlükte tek başına canı sıkılmak 1
e-devlet'ten sipariş verilen maskelerin henüz gelmemesi 2
Çocuk istismarı kanun teklifi 1
chp'li belediyelerin sözcü ve korkusuz gazetesi dağıtması 2
yozgat 2
söylemek isteyip de söyleyemediklerim 1
SON İLANLAR
Gülpınar Belediyesi Tekniker Alacak
Eldivan Köylere Hizmet Götürme Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
TCDD İşçi Alım İlanı
TÜBİTAK 98 personel alacak
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi sözleşmeli 107 sağlık personeli alacak
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Karabük Üniversitesi 25 İşçi Alacak
Taşpınar Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam