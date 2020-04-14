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Kastamonu'da 21 yerleşim yerinde 2 bin 865 kişi karantina altında

Kastamonu Valiliği, İl ve İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının kararı ile il genelinde 21 yerleşim yerinde 2 bin 865 kişinin karantina altında olduğunu açıkladı. 5 yerleşim yerindeki karantinanın ise kaldırıldığı belirtildi
 14 Nisan 2020 17:57
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Kastamonu'da 21 yerleşim yerinde 2 bin 865 kişi karantina altında

Kastamonu Valiliği, İl ve İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının kararı ile il genelinde 21 yerleşim yerinde 2 bin 865 kişinin karantina altında olduğunu açıkladı. 5 yerleşim yerindeki karantinanın ise kaldırıldığı belirtildi.

Çin'den tüm dünyaya yayılan ve ülkemizde de görülen yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Kastamonu'da da üst seviyede tedbirler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kastamonu Valiliği tarafından İl ve İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının kararları doğrultusunda salgının önlenmesi için merkezde Talipler köyü, Halifekuyucağı köyü ve Halife köyü, Çatalzeytin'in Kaşlıca köyü, Samancılar köyü, Yenibeyler köyü, Saraçlar köyü, Samancılar köyü ve Yenibeyler köyü, Pınarbaşı'nın Kurtlugedik Mahallesi ve Boduroğlu Mahallesi ile Kalaycı köyü, Seydiler'in Aşağı İmanlar Mahallesi, Tosya'nın Ortalıca köyü, Kargın köyü, Karabey köyü, Bayat köyü, Yağcılar köyü ve Çepni köyü, Doğanyurt'un Gözalan köyü ve Bozkurt'un Kızılcaelma köyü olmak üzere 21 yerleşim yeri karantinaya alındı. Karantina uygulamasının devam ettiği bölgelerde 2 bin 865 kişinin ikamet ettiği belirtildi. Karantina kararlarının uygulandığı yerleşim yerlerinde jandarma ve polis ekipleri, köy ve mahalle yollarında şerit çekerek araç giriş ve çıkışlarını yasaklarken, vatandaşların giriş ve çıkışlarına da izin vermiyor. Ayrıca jandarma ve polis ekipleri, ekip otosundan sık sık anons yaparak vatandaşları evlerinden çıkmamaları uyarısında bulunuyor.

Alınan karar doğrultusunda 2 Nisan'da karantina uygulaması başlatılan Devrekani'nin Hasırlı köyü, Pınarbaşı'nın Hocalar köyü, Azdavay'ın Sıra köyü, Devrekani'nin Ahlatçık köyü ile Taşköprü'nün Kabalar köyünde ise karantina uygulaması sonlandırıldı.
İhlas Haber Ajansı
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