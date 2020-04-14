Erdoğan, KKTC Başbakanı Tatar ile telefonda görüştü
Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin KKTC'ye desteğinin koronavirüsle mücadele sürecinde de devam edeceğini ifade etti
|14 Nisan 2020 18:10
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye'nin KKTC'ye desteğinin koronavirüsle mücadele sürecinde de devam edeceğini ifade etti.
Görüşmede ayrıca, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler de ele alındı.
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