Yükseköğretimde düzenlemeler içeren kanun teklifi Genel Kurul'da
|14 Nisan 2020 18:17
|Yazdır
TBMM Genel Kurulunda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamayan eğitimlerin telafisi ve yükseköğretimde düzenlemeler içeren Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler başladı.
TBMM Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmaların ardından partilerin gündeme ilişkin grup önerileri ele alındı.
HDP'nin "Koronavirüsün tespiti için yapılan testlerin illere göre dağılımı", İYİ Parti'nin "Ücretsiz maske dağıtımında yaşanan sorunlar" ve CHP'nin "Dernek ve vakıflara yapılan yardımlar" ile ilgili araştırma önergelerinin öngörüşmelerinin bugün yapılması önerileri kabul edilmedi.
AK Parti'nin, Genel Kurulun gündem ve çalışma saatlerine ilişkin grup önerisi kabul edildi. Buna göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamayan eğitimlerin telafisi ve yükseköğretimde düzenlemeler içeren Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, gündemin birinci sırasına alındı. Genel Kurul, bugün ve yarın bu kanun teklifinin görüşmelerini gerçekleştirecek.
Öte yandan CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut'un Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi'nin doğrudan Genel Kurul gündeme alınması önerisi kabul edilmedi.
Grup önerilerinin ardından, Genel Kurulda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamayan eğitimlerin telafisi ve yükseköğretimde düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Genel Kurul'da gündem Bakan Soylu'nun istifası
13 Nisan 2020 16:11
|İnfaz yasasının ikinci bölümü Genel Kurulu'nda kabul edildi
13 Nisan 2020 05:55
|TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
12 Nisan 2020 11:15
|TBMM'de bir günde 6 bin maske harcanıyor
12 Nisan 2020 09:30
|İnfaz düzenlemesi'nin birinci bölümü kabul edildi
12 Nisan 2020 06:20
|TBMM Genel Kurulu toplandı
11 Nisan 2020 13:52
|Meclis'te MHP ve HDP'li vekiller arasında gerginlik çıktı
08 Nisan 2020 15:35
|Genel Kurul'da 3 önergeye ret
08 Nisan 2020 08:24
|Meclis'te maskeli infaz düzenlemesi oturumu
07 Nisan 2020 15:20
|İnfaz düzenlemesi bu hafta Genel Kurul'da
05 Nisan 2020 11:40