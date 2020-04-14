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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,23 değer kazancıyla 98.549,80 puandan tamamladı.
 14 Nisan 2020 18:19
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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,23 değer kazancıyla 98.549,80 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.151,15 puan artarken, toplam işlem hacmi 15,3 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,00, holding endeksi yüzde 3,745 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,82 ile madencilik, tek gerileyen ise yüzde 4,84 ile inşaat oldu.

Gün içinde yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, kapanışa yakın ABD borsalarındaki güçlü alıcılı seyirle kazançlarını artırdı ve günü yüzde 2,23 değer kazancıyla 98.549,80 puandan tamamladı.

Analistler, küresel piyasalarda risk iştahının görece yüksek seyrettiğini, koronavirüs (Kovid-19) salgınında en kötünün yavaş yavaş geride bırakıldığına dair beklentilerin pay piyasalarındaki yukarı yönlü hareketi desteklediğini belirtti.

Yurt içinde yarın bütçe dengesi ve konut satış istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydeden analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.500 puanın destek, 100.000 puanın önemli direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.
Anadolu Ajansı
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