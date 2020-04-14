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NATO çağrı merkezi ilk kez Türkiye'den İngiltere'ye yardımda kullanıldı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Covid-19'la mücadelede Türkiye vurgusu yaparak, "NATO çağrı merkezi ilk kez Türkiye'den İngiltere'ye yardım sağlanmasını kolaylaştırmak için kullanıldı" dedi.
 14 Nisan 2020 18:30
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NATO çağrı merkezi ilk kez Türkiye'den İngiltere'ye yardımda kullanıldı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Covid-19'la mücadelede Türkiye vurgusu yaparak, "NATO çağrı merkezi ilk kez Türkiye'den İngiltere'ye yardım sağlanmasını kolaylaştırmak için kullanıldı" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun Brüksel'de bulunan NATO merkez karargahında sanal bir basın toplantısı düzenledi. Stoltenberg yaptığı açıklamada, "NATO üyeleri Covid-19'la mücadelede yoğun iş birliği içinde çalışıyor" ifadelerini kullandı. Önümüzdeki Çarşamba günü NATO Savunma Bakanları düzeyinde video konferans yoluyla gerçekleştirilecek olağanüstü toplantı öncesinde açıklamalarda bulunan Stoltenberg, NATO ve ittifak üyesi ülkelerin Covid-19 ile mücadelesi hakkında açıklamalarda bulundu. Genel Sekreter Stoltenberg, "NATO müttefikleri, dünyanın dört bir yanından kritik kaynakların hava yoluyla taşınması için iş birliği yapıyor. Yüzlerce ton tıbbi ekipman bağışlandı ve teslim edildi. Müttefikler tıbbi uzmanlığı ve yedek hastane kapasitesini paylaşıyor" dedi.

Covid-19'la mücadelede Türkiye vurgusu

İttifak üyelerinin iş birliği hakkında konuşan Stoltenberg, "Çekya, Macaristan, Hollanda, Norveç, Slovenya, Türkiye ve ABD en yeni müttefiklerimiz olan Kuzey Makedonya'ya tıbbi ve finansal destek gönderdi. NATO'nun afet müdahale merkezi Danimarka'nın İtalya'ya vantilatör ve saha hastanesi teslimatını ve Almanya'nın İspanya'ya vantilatör dağıtımını kolaylaştırdı" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin çok sayıda ülkeye gönderdiği insani yardımlara da vurgu yapan Stoltenberg, "Türkiye, İtalya ve İspanya'ya benzer teslimatların ardından Balkanlar'daki müttefiklere ve ortaklarına tıbbi malzeme tedarik etti" şeklinde konuştu. Stoltenberg, "NATO çağrı merkezi ilk kez Türkiye'den İngiltere'ye yardım sağlanmasını kolaylaştırmak için kullanıldı" dedi.

"Yenilikçi çözümler sunmak için çalışıyoruz"

Lüksemburg'un İspanya'ya koruyucu ekipman malzemesi bağışladığını belirten Stoltenberg, "Müttefik stratejik hava ikmali, Bulgaristan, Litvanya, Polonya ve Romanya da dahil olmak üzere müttefiklere önemli tedarikler sağladı. Avrupa'daki ABD askeri kuvvetleri, NATO'nun bu ortak çabasının bir parçası olarak müttefiklere destek sağlamaya yönlendirildi. Ayrıca, 3D baskılı maskeler ve vantilatör maskeleri de dahil olmak üzere yenilikçi çözümler sunmak için çalışıyoruz" diye konuştu.

"Açık ve şeffaf bir basın, dezenformasyon ve propagandaya karşı en iyi yapıdır"

Jens Stoltenberg, "Müttefik silahlı kuvvetlerimiz lojistik ve planlama, sahra hastaneleri ve hastane gemileri, hastalara ulaşım, yurt dışındaki vatandaşların ülkesine geri gönderilmesi, halka açık alanların dezenfekte işlemleri ve sınır geçişleri dahil uluslarımızdaki sivil ihtiyaçlara önemli destekler sağlıyor. Bu nedenle ittifakımız, doğru yerlere doğru zamanda doğru desteği almanıza yardımcı oluyor" ifadelerini kullandı.

NATO'nun farklı misyonlarının devam ettiğini de hatırlatan Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları toplantısının gündemine ilişkin olarak, "Ayrıca dezenformasyona karşı koymanın önemine de değineceğiz. Devlet ve devlet dışı aktörlerin yanlış ve zararlı anlatıları yaymak için salgından faydalanmaya çalıştıklarını ve bizi bölmeye çalıştıklarını gördük. Bu yüzden müttefiklerin bu çabaları tanımlamak, izlemek ve ortaya çıkarmak için birlikte çalışması gerekiyor. Açık ve şeffaf bir basın, dezenformasyon ve propagandaya karşı en iyi yapıdır" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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