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14 bin işçi alımında evrak teslim süresi uzatıldı

Sağlık Bakanlığı 14 bin işçi alımı ile ilgili evrak teslim süresini 17 Nisan'a kadar uzattı
 14 Nisan 2020 18:34
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14 bin işçi alımında evrak teslim süresi uzatıldı

Sağlık Bakanlığı 14 bin işçi alımı ile ilgili evrak teslim süresini 17 Nisan'a kadar uzattı.

Sağlık Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama

Bakanlığımız birimlerinde istihdam edilmek üzere 14.000 sürekli işçi alımı kurası sonucu yerleşen adayların evrak teslim süresi uzatılmıştır.

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinin ihtiyacını karşılamak üzere, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında sürekli işçi statüsünde görev yapacak personel alımı kurası Bakanlığımızca, 8-9.04.2020 tarihlerinde noter huzurunda çekilmiş, kura sonuçları https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinde, göreve başlama işlemleri hakkındaki duyuru ise; https://yghm.saglik.gov.tr adresinde ilan edilmiştir. Göreve başlama işlemlerine ilişkin olarak yayımladığımız duyuruda, başvuruların 10.04.2020 tarihi ile 14.04.2020 tarihleri arasında alınması kararlaştırılmıştır.

Ancak, gelinen süreçte; Covid-19 pandemisi ile etkin mücadele kapsamında, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 10.04.2020 tarih ve E.6484 sayılı Genelgesi ile 30 Büyükşehir ve Zonguldak ilinde sokağa çıkma yasağı ilan edilerek uygulanmıştır.

Göreve başlama işlemlerine ilişkin duyurumuzda, atamaya esas başvuru evraklarının, ilan metnindeki tarihten sonra kabul edilmeyeceği belirtilmesine rağmen, İl Sağlık Müdürlüklerinden ve hak sahiplerinden Bakanlığımıza iletilen geri dönüşlerde, yerleşmeye hak kazananlardan büyük bir kısmının sokağa çıkma yasağı sebebiyle duyurumuzda belirtilen süre içinde, başvuruya esas evraklarını teslim edemediklerini bildirmelerine istinaden, yerleşmeye hak kazananlar açısından herhangi bir hak kaybına sebebiyet verilmemesi için göreve başlama evraklarının son teslim tarihi olarak belirlenen 14.04.2020 tarihinin 17.04.2020 tarihi mesai bitimine kadar uzatılması uygun görülmüştür.
Memurlar.Net
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