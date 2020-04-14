İntihar eden kişide virüs çıkınca, 50 kişi karantinaya alındı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde intihar eden bir kişide yeni tip koronovirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması üzerine, aralarında emniyet, adliye ve sağlık personelinin de bulunduğu yaklaşık 50 kişi evlerinde karantinaya alındı.
|14 Nisan 2020 18:43
|Yazdır
Karakova Mahallesi'nde intihar eden N.Ş'nin (45) cenazesi incelenmek üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Otopside N.Ş'nin cesedinden alınan numunede Kovid-19'a rastlanması üzerine yakınları ile olay yerine giden emniyet, adliye ve sağlık personellerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 50 kişi, tedbir amacıyla evlerinde gözlem altına alındı.
Düzenli olarak sağlık kontrolleri yapılan kişiler arasında Kovid-19 testi pozitif çıkan olmadığı belirtildi.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Meslek liseleri üretiyor, Belediye kullanıyor
14 Nisan 2020 18:40
|Doktor belediye başkanı, sokaklarda koronavirüs uyarısı yapıyor
14 Nisan 2020 18:14
|Kastamonu'da 21 yerleşim yerinde 2 bin 865 kişi karantina altında
14 Nisan 2020 17:57
|Antalya Ceza İnfaz Kurumlarında pozitif hükümlü ve tutuklu vaka yok
14 Nisan 2020 17:44
|İhbar edilen otobüsten 4 koronavirüslü hasta çıktı
14 Nisan 2020 17:23
|Mehmetçik ve polisten yaşlılara çiçeklerle süslenmiş tepside kahvaltı
14 Nisan 2020 16:47
|Koronavirüsü yenen çift hastaneden el ele ayrıldı
14 Nisan 2020 16:20
|'Evde kal' çağrısına uyan komşular binada spor yaptı
14 Nisan 2020 16:06
|Salda Gölü internet üzerinden 7/24 izlenebilecek
14 Nisan 2020 15:49
|2 gündür kaçan koronavirüs şüphelisi genci polis sokakta yakaladı
14 Nisan 2020 15:39