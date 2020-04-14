'BM, koronavirüs meselesini ele almada çok geç kaldı'

8 BAŞLIKTA, İNFAZ DÜZENLEMESİ NELER GETİRİYOR? Kamuoyunda yeni af paketi olarak bilinen "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 14/04/2020 tarihinde TBMM'de kabul edildi. Her ne kadar bir af paketi olarak adlandırılsa da toplamda 69 maddeden oluşan kanun, 11 farklı kanunda değişiklik öngörmektedir. İnfaz düzenlemeleri dışında da bazı değişiklikler getirilmiştir.