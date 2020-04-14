İtalya'da son 24 saatte 602 hasta hayatını kaybetti
İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 602 artarak 21 bin 67'ye yükseldi
|14 Nisan 2020 19:13
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