1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hakan Atilla Genel Müdür olarak devam edecek

Toplantıda, 2019 karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç oranlarının belirlenmesi ve kar dağıtım hususunda yönetim kurulunun teklifi görüşülerek karara bağlandı ve kar dağıtımı yapılmasına karar verildi
 14 Nisan 2020 19:16
Yazdır
Hakan Atilla Genel Müdür olarak devam edecek

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 2019 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, bugün Borsa İstanbul yerleşkesinde yapıldı.

Borsa İstanbul açıklamasına göre, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşu ile başlayan. toplantı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ile uyumlu olarak, pay sahiplerinin büyük kısmının Elektronik Genel Kurul Sistemi (E-GKS) üzerinden katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantı başkanlığının oluşturulmasını müteakip, 2019 yılına ilişkin yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu, yıl sonu Bilançosu ve Kar/Zarar Tablosu müzakere edildi ve onaylandı. Yönetim kurulu üyeleri, Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde ibra edildi.

- Toplantıda kar dağıtımı yapılmasına karar verildi

Açıklamaya göre, 2019 karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç oranlarının belirlenmesi ve kar dağıtım hususunda yönetim kurulunun teklifi görüşülerek karara bağlandı. Kar dağıtımı yapılmasına karar verildi.

Genel kurulda mevcut üyelerin görevlerinin devamına ve münhal durumda bulunan Yönetim Kurulu üyeliğine Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü Zafer Sönmez'in seçilmesine karar verildi.

- Mehmet Hakan Atilla Genel Müdür olarak devam edecek

Genel Kurul Toplantısını müteakip yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Prof. Dr. Erişah Arıcan'ın Yönetim Kurulu Başkanlığını ve Mehmet Hakan Atilla'nın ise Genel Müdürlük görevini üstlenmeye devam etmesi kararlaştırıldı.

2020 faaliyet dönemi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A. Ş. (Ernst & Young) bağımsız denetçi olarak atandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
IMF: Gelişmekte olan piyasalar 'fırtına' ile karşı karşıya
14 Nisan 2020 20:10		 Brent petrolün varili 30 doların altına düştü
14 Nisan 2020 19:01
Kovid-19 mağduru vergi mükelleflerine 4 koldan destek
14 Nisan 2020 11:11		 Bakan Varank açıkladı. Bosch, Bursa'daki yatırımını genişletecek
14 Nisan 2020 11:08
IMF'den 25 ülkeye borç yardımı
14 Nisan 2020 03:58		 Kargoda ev eşyaları ve gıda maddeleri ön plana çıktı
13 Nisan 2020 23:41
AFAD koronavirüsle mücadelede 48 milyon lira harcadı
13 Nisan 2020 22:36		 TJK'dan kampanyaya 1 milyon 50 bin lira destek
13 Nisan 2020 20:36
THY'nin yolcu rakamlarını koronavirüs olumsuz etkiledi
13 Nisan 2020 19:19		 Dünyada Kovid-19 kısıtlamalarından 2,7 milyar çalışan etkileniyor
13 Nisan 2020 11:06
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Devletin maske satışını tümüyle yasaklamasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Soylu ile Koca arasında ciddi bir tartışma oldu!
Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan oruç açıklaması
AK Parti'den 15 maddelik yeni teklif... KYK borçları erteleniyor
Haydar Baş koronavirüsten hayatını kaybetti
Askerlik süresi 1 ay uzadı
Sokak köpekleri 6 çocuğa saldırdı, 3'ü ağır yaralı
Vatandaşın gözü altında! 'Patlama yaşanacak...'
1 cenaze 15 vaka: Taziyeye giden 15 kişiye virüs bulaştı
Prof. Özdarendeli: Ülkemizdeki mutasyon, 5 ülkeden farklı
14 Nisan 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
penguen dansı 2
sözlükte tek başına canı sıkılmak 1
Çocuk istismarı kanun teklifi 1
sözlükte tek başına kalmak 1
14.04.2020 haydar baş'ın vefatı 1
0.021 oranı 4
çaya bisküvi banmak 1
söylemek isteyip de söyleyemediklerim 1
yozgat 2
trt spor'un fransa 98'in tüm maçlarını yayınlaması 1
SON İLANLAR
Gülpınar Belediyesi Tekniker Alacak
Eldivan Köylere Hizmet Götürme Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
TCDD İşçi Alım İlanı
TÜBİTAK 98 personel alacak
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi sözleşmeli 107 sağlık personeli alacak
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Karabük Üniversitesi 25 İşçi Alacak
Taşpınar Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam