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İstanbul'da şok görüntüler! Kimseyi dinlemediler

Arnavutköy Sazlıdere Baraj Gölü kenarında yasak olmasına rağmen bazı vatandaşlar piknik yaparken bazıları ise balık tuttu. 20 yaşından küçük olanların da sokağa çıkma yasağına uymadığı görüldü.
 14 Nisan 2020 19:39
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İstanbul'da şok görüntüler! Kimseyi dinlemediler

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında piknik yapmak ve balık tutmak yasaklanmıştı. Yasağa rağmen Sazlıdere Barajı'na gelen bazı vatandaşlar piknik yaparken, bazı vatandaşlar ise balık tuttu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaşından küçük olan vatandaşların sokağa çıkması da yasaklanmıştı.

Ancak bazı aileler çocuklarını da piknik alanına getirdiler. Çocuklar bazı çocuklar bisiklete binerken bazı çocuklar ise futbol oynadılar.

YENİKAPI SAHİLİ

Kennedy Caddesi üzerinde bulunan Yenikapı Parkı güzel havayı fırsat bilenlerle doldu. Parkta piknik yapanlar, çocuklarıyla top oynayanlar, oturanlar, çocuklar, yürüyüş yapanlarla oldu. Polis ekipleri parkta bulunanları uyardı ancak, uyarıyı dikkate alan olmadı. Parkta ne sosyal mesafe dikkate alındı, ne de çocukların sokağa çıkma yasağı.

BEBEK SAHİLİ

Koronavirüs önlemleri kapsamında sahillerde oturmak, spor ve yürüyüş yapmak yasaklandı. Ancak Bebek Sahili'nde görüntülenen bazı vatandaşların bu yasağa uymadığı görüldü.

Öte yandan, normal zamanlarda vatandaşların kalabalık oluşturduğu Emirgan ve Tarabya sahilleri bugün yine boş kaldı. Emirgan ve Tarabya sahil şeridi, banklar, spor aletleri, parklarda kimsenin olmadığı görüldü.
DHA
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