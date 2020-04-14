Üsküdar Kuzguncuk'taki arsaya yönelik iddialara yanıt
|14 Nisan 2020 19:54
|Yazdır
Vakıflar Genel Müdürlüğü, Üsküdar Kuzguncuk'taki bir arsanın kiralanmasıyla ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Vakıflar Genel Müdürlüğünce, bugün bir gazetede yayınlanan "Boğazda Kaçak Var" başlıklı haberin gerçeği tam olarak yansıtmadığı, haberde öne sürüldüğü gibi bahse konu arazide yasa dışı bir yapılaşmanın söz konusu olmadığı savunuldu.
Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bugün bir gazetede yayınlanan "Boğazda Kaçak Var" başlıklı haberin gerçeği tam olarak yansıtmadığı kaydedildi. Haberin kamuoyunu yanlış yönlendirebilecek nitelikte olduğu, muhatap durumundaki kurumun herhangi bir görüşüne yer verilmeden kaleme alındığı ifade edildi.
Söz konusu haberde, İstanbul'un Üsküdar ilçesi Kuzguncuk Mahallesinde yer alan 241,07 metrekare sahalı arsa üzerinde izinsiz yapılaşmaların bulunduğu ve bunların İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yıkıldığı iddiasının yer aldığı belirtildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Söz konusu arsa, 2018 ve 2019 yıllarında herkesin katılabileceği açık ihale usulüyle kiralamaya açılmış ancak talipli olmadığı için tekrar ihalesi yapılmıştır. İhale, 8 Nisan 2020 tarihinde gerçekleşmiş ve en yüksek teklifi veren yüklenici, arsayı kiralamaya hak kazanmıştır. Bu sürecin neticesinde yasal süreler dahilinde 13 Nisan 2020'de, yani haberin yayınlandığı günden bir gün önce kiralama sözleşmesi yapılmış ve arsa yükleniciye teslim edilmiştir. Bu ihalenin sonucunda, vakıf akarı (gelir getirici mülk) niteliğindeki arazi en yüksek bedelle kiralanmıştır. Bilindiği üzere Vakıflar Genel Müdürlüğü gelirlerini kiralama, işletme ve iştiraklerinden elde eden ve Hazine desteği almayan, özel bütçeli bir kurumdur. Buna ek olarak haberde öne sürüldüğü gibi bahse konu arazide yasa dışı bir yapılaşmanın söz konusu olmadığını da belirtmek isteriz."
Açıklamada, konunun tarafı olduğu halde kuruma konuyla ilgili bir soru yöneltilmediği, haber oluşturulurken gerçekle bağdaşmayan iddialara yer verildiği, haber nedeniyle diğer hukuki yollara başvuru hakkının saklı olduğu belirtildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|MEÜ Tıp'dan Kovid-19'a karşı tam donanımlı hizmet
14 Nisan 2020 20:47
|İller arası adres bildirimi tescil işlemleri durduruldu
14 Nisan 2020 20:04
|Suudi Arabistan'daki Türk vatandaşları Samsun'a getirildi
14 Nisan 2020 20:00
|Van Gölü'nün 'incisi' için av yasağı yarın başlıyor
14 Nisan 2020 19:49
|14 bin işçi alımında evrak teslim süresi uzatıldı
14 Nisan 2020 18:34
|Bakan Koca, sağlık görevlilerinin koronavirüsle mücadeledeki uyarılarını paylaştı
14 Nisan 2020 17:09
|Askerlik süresi 1 ay uzadı
14 Nisan 2020 17:00
|İnfaz düzenlemesiyle 90 bin kişinin tahliyesi öngörülüyor
14 Nisan 2020 17:00
|Yaşlı ve engelli yurtlarında, 7-10 gün vardiya uygulanacak
14 Nisan 2020 16:43
|YÖK'ten diploma denkliklerine 'koronavirüs' düzenlemesi
14 Nisan 2020 15:05