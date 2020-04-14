Sağlık Bakanı, aşı sorusu için 'En az 4 ay' dedi
Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'nin aşı üzerinde çalıştığını dile getiren Sağlık Bakanı, "Aşıyla ilgili çok yoğun çalışma yapılıyor." dedi.
|14 Nisan 2020 20:43
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Dünya genelinde hemen hemen her ülke ölümcül virüs koronanın sona erdirilebilmesi için aşının peşine düştü.
Çalışmalar hız kazanırken, virüsün yayıldığı ülke Çin'de ikinci deneme aşamasına geçildi.
TÜRKİYE'NİN AŞI ÇALIŞMASI
Türkiye'nin aşı çalışmaları ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya soruldu.
Canlı yayında Türkiye'de koronavirüs vakalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Koca, aşı ile ilgili önemli bir değerlendirme yaptı.
"4-6 AYDAN ÖNCE KULLANILAMAZ"
Fahrettin Koca:
"Aşıyla ilgili çok yoğun çalışma yapılıyor. Aşının insanlarda kullanılma dönemi, çok erken. 4-6 aydan önce kullanılabilecek bir aşı olduğunu, Bilim Kurulu'ndaki arkadaşlarımız düşünmüyor. Türkiye de çok ciddi çalışma içinde."dedi.
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