1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sağlık Bakanı, aşı sorusu için 'En az 4 ay' dedi

Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'nin aşı üzerinde çalıştığını dile getiren Sağlık Bakanı, "Aşıyla ilgili çok yoğun çalışma yapılıyor." dedi.
 14 Nisan 2020 20:43
Yazdır
Sağlık Bakanı, aşı sorusu için 'En az 4 ay' dedi

Dünya genelinde hemen hemen her ülke ölümcül virüs koronanın sona erdirilebilmesi için aşının peşine düştü.

Çalışmalar hız kazanırken, virüsün yayıldığı ülke Çin'de ikinci deneme aşamasına geçildi.

TÜRKİYE'NİN AŞI ÇALIŞMASI

Türkiye'nin aşı çalışmaları ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya soruldu.

Canlı yayında Türkiye'de koronavirüs vakalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Koca, aşı ile ilgili önemli bir değerlendirme yaptı.

"4-6 AYDAN ÖNCE KULLANILAMAZ"

Fahrettin Koca:

"Aşıyla ilgili çok yoğun çalışma yapılıyor. Aşının insanlarda kullanılma dönemi, çok erken. 4-6 aydan önce kullanılabilecek bir aşı olduğunu, Bilim Kurulu'ndaki arkadaşlarımız düşünmüyor. Türkiye de çok ciddi çalışma içinde."

dedi.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da şok görüntüler! Kimseyi dinlemediler
14 Nisan 2020 19:39		 Temizlik işçisi bulduğu cüzdanı polise teslim etti
14 Nisan 2020 19:03
Gazeteci Süleyman Usta koronavirüsten hayatını kaybetti
14 Nisan 2020 18:05		 GS Başkan Yardımcısı koronavirüsü yendi
14 Nisan 2020 17:34
Virüsten hayatını kaybeden Haydar Baş'ın son sözleri
14 Nisan 2020 16:58		 Bakanlıktan çiftçi ve üreticiler için koronavirüs broşürü
14 Nisan 2020 16:20
Ambulanslar koronavirüs vakalarına böyle müdahale ediyor
14 Nisan 2020 15:12		 Türk filmini izleyen Neymar: Çocuk gibi ağladım
14 Nisan 2020 14:33
Covid-19'a yakalanan Ankara İl Sağlık Müdürü iyileşti
14 Nisan 2020 14:04		 Belediye'den yöresel şiveli 'evde kal' çağrısı
14 Nisan 2020 13:17
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Devletin maske satışını tümüyle yasaklamasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Soylu ile Koca arasında ciddi bir tartışma oldu!
Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan oruç açıklaması
AK Parti'den 15 maddelik yeni teklif... KYK borçları erteleniyor
Haydar Baş koronavirüsten hayatını kaybetti
Askerlik süresi 1 ay uzadı
Sokak köpekleri 6 çocuğa saldırdı, 3'ü ağır yaralı
Vatandaşın gözü altında! 'Patlama yaşanacak...'
1 cenaze 15 vaka: Taziyeye giden 15 kişiye virüs bulaştı
Prof. Özdarendeli: Ülkemizdeki mutasyon, 5 ülkeden farklı
14 Nisan 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
chp'li belediyelerin sözcü ve korkusuz gazetesi dağıtması 2
Süleyman soylu'nun istifa etmesi 3
duygu özaslan 1
insanların yokluğunda hayvanların şehirlere inmesi 1
çaya bisküvi banmak 1
Soylu'nun istifasinin kabul edilmemesi 4
söylemek isteyip de söyleyemediklerim 1
Rize'de bir vatandaşın soylu icin intihara kalkışması 2
18-19 nisan 2020 Sokağa çıkma yasağı 1
sözlükte tek başına olmak 1
SON İLANLAR
Gülpınar Belediyesi Tekniker Alacak
Eldivan Köylere Hizmet Götürme Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
TCDD İşçi Alım İlanı
TÜBİTAK 98 personel alacak
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi sözleşmeli 107 sağlık personeli alacak
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Karabük Üniversitesi 25 İşçi Alacak
Taşpınar Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam