Suudi Arabistan'daki Türk vatandaşları Samsun'a getirildi
Suudi Arabistan'da bulunan 314 Türk vatandaşı, Türk Hava Yollarına ait uçakla Samsun'a getirildi.
|14 Nisan 2020 20:00
|Yazdır
Suudi Arabistan'da bulunan 314 Türk vatandaşı, Türk Hava Yollarına ait uçakla Samsun'a getirildi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla Suudi Arabistan'daki Türk vatandaşlarının ülkeye getirilmesi için tahliyelerine başlandı.
Bu kapsamda, Türk Hava Yollarına ait uçak ile 314 Türk vatandaşı Samsun'a getirildi.
Samsun Çarşamba Havalimanı'na inen uçaktaki yolcular, AFAD ve UMKE ekiplerince sağlık kontrolünden geçirildi.
Polis gözetiminde otobüslere bindirilen vatandaşlar, karantina altına alınmak üzere Çorum'a gönderildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|MEÜ Tıp'dan Kovid-19'a karşı tam donanımlı hizmet
14 Nisan 2020 20:47
|İller arası adres bildirimi tescil işlemleri durduruldu
14 Nisan 2020 20:04
|Üsküdar Kuzguncuk'taki arsaya yönelik iddialara yanıt
14 Nisan 2020 19:54
|Van Gölü'nün 'incisi' için av yasağı yarın başlıyor
14 Nisan 2020 19:49
|14 bin işçi alımında evrak teslim süresi uzatıldı
14 Nisan 2020 18:34
|Bakan Koca, sağlık görevlilerinin koronavirüsle mücadeledeki uyarılarını paylaştı
14 Nisan 2020 17:09
|Askerlik süresi 1 ay uzadı
14 Nisan 2020 17:00
|İnfaz düzenlemesiyle 90 bin kişinin tahliyesi öngörülüyor
14 Nisan 2020 17:00
|Yaşlı ve engelli yurtlarında, 7-10 gün vardiya uygulanacak
14 Nisan 2020 16:43
|YÖK'ten diploma denkliklerine 'koronavirüs' düzenlemesi
14 Nisan 2020 15:05