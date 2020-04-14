İller arası adres bildirimi tescil işlemleri durduruldu
|14 Nisan 2020 20:04
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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, iller arasındaki adres bildirimi tescil işlemleri 27 Nisan'a kadar durduruldu.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda salgın yayılımının en aza indirilmesi amacıyla nüfus müdürlüklerimiz ve e-Devlet portalı üzerinden yapılan iller arasındaki adres bildiriminin tescil işlemleri 27 Nisan tarihine kadar durdurulmuştur."
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