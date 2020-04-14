Fransa'da son 24 saatte 562 kişi yaşamını yitirdi
|14 Nisan 2020 20:51
|Yazdır
Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 529'a yükseldi.
Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 6 bin 524 artarak 143 bin 303'e ulaştığını söyledi.
Kovid-19 nedeniyle 6 bin 730'u yoğun bakımda olmak üzere 32 bin 292 kişinin hastanelerde tedavi gördüğünü ifade eden Salomon, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısının düşmeye devam ettiğini kaydetti.
Salomon, hastalığı atlatan kişi sayısının ise son 24 saatte 1125 artarak 28 bin 805'e çıktığını belirtti.
Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 562 artarak 15 bin 529'a yükseldiğini duyuran Salomon, can kayıplarının 19'unun Fransa'nın deniz aşırı topraklarında görüldüğünü aktardı.
Jerome Salomon, halkın yüzde 5-10'unun Kovid-19'la tanışmış olabileceğini belirtti.
Fransa, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle en fazla can kaybının görüldüğü 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Fahrettin Koca: 107 hastamız, hayatını kaybetti
14 Nisan 2020 19:44
|Plazma nakledilen hastanın testi negatife döndü
14 Nisan 2020 16:02
|Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan oruç açıklaması
14 Nisan 2020 11:12
|Bilim Kurulu Üyesi görüntüleri izledi herkesi uyardı: Asla yapmayın!
14 Nisan 2020 10:20
|Prof. Ceyhan: Toplum içinde tespit edilmemiş vakalar var
14 Nisan 2020 09:17
|Opr. Dr. Selçuk Köse koronavirüsü yendi
13 Nisan 2020 21:29
|Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi taburcu oldu
13 Nisan 2020 21:08
|Gümüşhane'de koronavirüsü yenen doktor taburcu oldu
13 Nisan 2020 20:56
|MEÜ'de biri profesör 3 sağlık çalışanı karantinaya alındı
13 Nisan 2020 20:44
|Kaymakam açıkladı... Turizmin en gözde ilçesinde hiç vaka yok
13 Nisan 2020 19:46