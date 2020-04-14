Çorum'da 3.0 büyüklüğünde deprem
Çorum'un Mecitözü ilçesinde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
|14 Nisan 2020 20:56
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Çorum'un Mecitözü ilçesinde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilere göre, Çorum'un Mecitözü ilçesinde saat 19.29'da 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6.9 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, diğer ilçelerde de hissedildi. Deprem sonrasında bazı vatandaşların kısa süreli panik yaşadığı görülürken herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.
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