'104 ülke ve kuruluş, tıbbi destek talebinde bulundu'

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Türkiye'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında şimdiye kadar 34 ülkeye tıbbi yardım ve teknik donanım desteğinde bulunduğunu belirterek, halen yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının ramazan ayını ülkede geçirebilmeleri için de yoğun bir çalışma içinde olduklarını bildirdi.

Kıran, Müstakil Talebe Platformunun sosyal medya platformu Instagram üzerinden düzenlediği "Müstakil Kürsü" adlı çevrim içi söyleşide konuştu.

Dünyanın dört bir yanında panik halinde veya moralsizlik içerisindeki vatandaşların imdadına koştuklarını hatırlatan Kıran, şu ana kadar 70 ülkeden 25 bine aşkın vatandaşı Türkiye'ye getirdiklerini aktardı.

Kıran, Türkiye gibi büyük operasyonları gerçekleştirebilen ülke sayısının çok az olduğunu ve bundan daha fazlasını yapacaklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Yurt dışında işsiz kalmış, öğrenci veya geçici olarak o ülkelere giden vatandaşlarımızın da ramazan ayını ülkesinde idrak etmesinin imkanını aralamak için şu anda çok yoğun bir hazırlığın içindeyiz. Dünyanın hangi ülkesinde olursa olsun, öğrencidir, okulu kapanmıştır, yurdu kapanmıştır, turistik amaçlı gitmiştir, iş görüşmesi için gitmiştir, şantiyelerimizde çalışan işçilerimizdir, o vatandaşlarımızı orada bırakamazdık. Sayın Bakanımız (Mevlüt Çavuşoğlu) bunu Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettiğinde, Cumhurbaşkanımız hemen talimatı verdi."

- "104 ülke ve uluslararası kuruluş, tıbbi destek talebinde bulundu"

Kıran, Türkiye'nin koronavirüsle mücadele ettiği bu süreçte farklı ülkelerden gelen yardım taleplerini de cevapsız bırakmadığına işaret ederek, "104 ülke ve uluslararası kuruluş, Türkiye'den koronavirüsle mücadelede tıbbi yardım destek talebinde bulundu. 104 ülke aslında, Türkiye'nin kendisine vereceği desteğin ne kadar önemli olduğunu tescil etmiş oldu." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin, çeşitli ülkelerden gelen bu taleplere ilerleyen zamanlarda da kesinlikle duyarsız kalmayacağını vurgulayan Kıran, "104 ülkeden 34'ünün talebine olumlu şekilde cevap verdik. Yani 34 ülke, bugün Türkiye'nin kendisine sağladığı tıbbi yardımlarla, teknik donanımlarla ve tecrübe paylaşımıyla bu sorunla mücadele ediyor. Daha fazlası da olacak." dedi.

- "Türkiye'nin 'Dünya 5'ten büyüktür' iddiası anlaşılmış oldu"

Kıran, Türkiye'nin, her fırsatta dünya liderlerine ve uluslararası topluma, "Küresel iş birliği ve dayanışma olmaksızın bu sorunu aşmak mümkün değil." mesajını vermeye çalıştığını anımsattı.

Kovid-19 salgınının dünyaya kısa sürede verdiği en önemli mesajın da herkesin birbirine muhtaç durumda bulunduğu gerçeği olduğuna dikkati çeken Kıran, "Bu açıdan bakıldığında Türkiye'nin uzun süredir 'Dünya 5'ten büyüktür' iddiasının ne kadar anlamlı ve gerçekleştirilmesi gereken bir hedef olduğu anlaşılmış oldu." ifadesini kullandı.

Kıran, bu kriz geride kaldığında, Türkiye'nin, çok daha güçlü ve bu zamana kadar verdiği mesajları vermeyi sürdüren bir ülke olarak yoluna devam edeceğini sözlerine ekledi.