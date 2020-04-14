1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Batman'da tedbirlerini ihlal eden 512 kişiye para cezası

Batman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla alınan tedbirleri ihlal eden 512 kişiye, 490 bin 745 lira para cezası kesildi.
 14 Nisan 2020 21:11
Yazdır
Batman'da tedbirlerini ihlal eden 512 kişiye para cezası

Batman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla alınan tedbirleri ihlal eden 512 kişiye, 490 bin 745 lira para cezası kesildi.

Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüsün kentte yayılmasının engellenmesi ve vatandaşların sağlığının korunması için alınan tedbirlere uyulmasının önem arz ettiği bildirildi.

Tedbirlere uyulmadığı için kesilen para cezasına ilişkin açıklamada, şunlara yer verildi:

"Kapasitesinin yüzde 50'si üzerinde yolcu taşıyan 57 otobüs ve minibüse 27 bin 905 lira, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağını ihlal eden 191 kişiye 190 bin 708 lira, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağını ihlal eden 26 kişiye 12 bin 936 lira, sosyal mesafe kuralına uymayan 88 kişiye 108 bin 570 lira idari para cezası yaptırımı uygulandı. Maskesiz müşteri alan ve satış yapan marketler ile kapalı olması gerektiği halde faaliyetine devam eden iş yerlerine de 150 bin 626 lira idari para cezası yaptırımı uygulanmıştır."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İletişim Başkanlığı, koronavirüs vaka durumunu açıkladı
14 Nisan 2020 22:12		 Araç kiralama şirketleri İstanbul Valiliği'ne 250 araç tahsis etti
14 Nisan 2020 21:51
Gökçeada feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi
14 Nisan 2020 21:16		 MEÜ Tıp'dan Kovid-19'a karşı tam donanımlı hizmet
14 Nisan 2020 20:47
İller arası adres bildirimi tescil işlemleri durduruldu
14 Nisan 2020 20:04		 Suudi Arabistan'daki Türk vatandaşları Samsun'a getirildi
14 Nisan 2020 20:00
Üsküdar Kuzguncuk'taki arsaya yönelik iddialara yanıt
14 Nisan 2020 19:54		 Van Gölü'nün 'incisi' için av yasağı yarın başlıyor
14 Nisan 2020 19:49
14 bin işçi alımında evrak teslim süresi uzatıldı
14 Nisan 2020 18:34		 Bakan Koca, sağlık görevlilerinin koronavirüsle mücadeledeki uyarılarını paylaştı
14 Nisan 2020 17:09
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Devletin maske satışını tümüyle yasaklamasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Soylu ile Koca arasında ciddi bir tartışma oldu!
Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan oruç açıklaması
AK Parti'den 15 maddelik yeni teklif... KYK borçları erteleniyor
Askerlik süresi 1 ay uzadı
Haydar Baş koronavirüsten hayatını kaybetti
Sokak köpekleri 6 çocuğa saldırdı, 3'ü ağır yaralı
1 cenaze 15 vaka: Taziyeye giden 15 kişiye virüs bulaştı
Vatandaşın gözü altında! 'Patlama yaşanacak...'
Prof. Özdarendeli: Ülkemizdeki mutasyon, 5 ülkeden farklı
14 Nisan 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Soylu'nun istifasinin kabul edilmemesi 4
çaya bisküvi banmak 1
sözlükte tek başına kalmak 2
insanların yokluğunda hayvanların şehirlere inmesi 2
yozgat 1
Çocuk istismarı kanun teklifi 1
penguen dansı 2
trt spor'un fransa 98'in tüm maçlarını yayınlaması 1
sözlükte tek başına olmak 1
entübe hasta sayısı 3
SON İLANLAR
Gülpınar Belediyesi Tekniker Alacak
Eldivan Köylere Hizmet Götürme Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
TCDD İşçi Alım İlanı
TÜBİTAK 98 personel alacak
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi sözleşmeli 107 sağlık personeli alacak
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Karabük Üniversitesi 25 İşçi Alacak
Taşpınar Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam