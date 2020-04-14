Sağlık Bakanı Koca duyurdu! Filyasyon nedir?
Filyasyon, herhangi bir bulaşıcı hastalığın hangi sebeplerden ötürü kaynaklandığının tespit edilmesi işlemine verilen isimdir.
|14 Nisan 2020 21:26
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Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel vaka sayısına ilişkin açıklama yaptı.
Hasta bilgileri ile ilgili güncel verileri paylaşan Koca, filyasyon terimini kullandı. Tıpta hastalığın kaynağını bulmak üzere sıkça kullanılan filyasyon kelimesi Bakan Koca'nın yaptığı açıklama sonrası merak konusu oldu.
FİLYASYON NEDİR?
Filyasyon, herhangi bir bulaşıcı hastalığın hangi sebeplerden ötürü kaynaklandığının tespit edilmesi işlemine verilen isimdir. Başka bir deyişle kaynak arama çalışmasıdır. Bu çalışmalar neticesinde tehlikenin hala devam edip etmediği ve başka insanların risk altında olup olmadığı gibi önemli bilgiler elde edilebilmektedir.
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