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Rezan Öğretmen'den çocuklara Anadolu masalları

Hatay'da gönüllü olarak daha önce köy köy gezerek çocuklara Anadolu hikayeleri anlatan bir sınıf öğretmeni, Kovid-19 nedeniyle evden çıkamayan küçüklere bu kez internet üzerinden masallar anlatıyor
 14 Nisan 2020 21:38
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Rezan Öğretmen'den çocuklara Anadolu masalları

Hatay'da bir sınıf öğretmeni, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkamayan çocuklar için internet üzerinden Anadolu masalları anlatarak onların kaliteli vakit geçirmesi için çaba sarf ediyor.

Antakya'da yaşayan 2 çocuk annesi Rezan Ezer (38) gönüllü olarak daha önceleri özellikle Suriye sınırındaki köy okullarına giderek öğrencilere canlandırmalar eşliğinde Anadolu masalları anlatıyordu.

Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 20 yaş altı çocukların sokağa çıkmasının yasaklanmasının ardından Ezer, miniklere masalları ulaştırmanın başka yollarını aradı.

Bunun üzerine "Masalcı Rez ile Uzaktan Masallar" adıyla açtığı YouTube kanalı üzerinden masallarını aktarma fikrini hayata geçiren Ezer, haftanın 6 günü anlattığı unutulmaya yüz tutmuş birbirinden ilginç Anadolu hikayelerini ekran başındaki çocuklarla paylaşıyor.

Giydiği geleneksel Anadolu kıyafetleri ve çarığıyla evinin bir köşesine döşediği eski bakır eşya ve dokuma kilimlerle adeta ortamı sahneye çeviren öğretmenin çektiği videolar, Türkiye'nin her yerinden çocukların ilgisini görüyor.

İnternet üzerinden birçok çocuğa ulaşıyor

Ezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 16 yıllık öğretmen olduğunu ve geçen sene katıldığı hizmet içi eğitimde masal anlatıcılığı eğitmenlik kursu aldığını anlattı.

Daha sonra evde çocuklarına masal anlatmaya başladığını ve böylece kendini geliştirdiğini aktaran Rezan Ezer, şöyle devam etti:

"Masalları anlatırken inanılmaz mutlu oluyordum, çocukların gözlerine bakarken de o ışıltıyı görmek beni çok mutlu ediyordu ve daha sonra masala erişemeyen çocukların ayağına gitmeye karar verdim. Altınözü Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kaymakamlığın da desteğini alarak özellikle dezavantajlı bölgelerdeki köy çocuklarına gidip masal anlatmaya başladım. Bunu köy köy gezerek yaptım ve masallar anlatıp oradaki çocuklarımızın yüreğine dokundum. Sonra maalesef ülkemizin ve bütün dünyanın içinde bulunduğu olumsuz salgın durumu ortaya çıkınca bu gezilere son vermek zorunda kaldım ama ben masal anlatmaya devam etmek istedim. 'Tekrar bunu nasıl yapabilirim acaba?' diye düşündüm ve sosyal medyayı kullanmaya karar verdim. Böylece kendime bir YouTube kanalı açtım ve kendi hesabımdan her gün bir Anadolu masalı anlatmaya başladım."

Aileler teşekkür mesajı gönderiyor

Paylaştığı videoların çok fazla izlendiğini görünce çok mutlu olduğunu belirten Ezer, ailelerden de olumlu mesajlar aldığını ifade etti.

Çektiği videoları yüklemekte geciktiğinde "Nerede kaldınız?" mesajları almaya başladığını aktaran Ezer, "O kadar güzel dönüşler alıyorum ki mesela bir mesajda çocuklarının masalları dinleyip uyuduğunu söylüyorlar aileler ve teşekkür ediyorlar. Her gece masallarımı dinleyerek uyuyan çocuklar var Türkiye'nin dört bir yanında, bu da benim için çok büyük bir mutluluk kaynağı. Mutlu oluyorum çünkü bunlar unutulmaya yüz tutmuş masallar, onların unutulmamasına birazcık katkım oluyorsa ne mutlu bana." diye konuştu.

Çocuklara "Evde kal, masal dinle" diyerek seslenen Ezer, "Yani hayat dursa da masallar durmadı, bu mecradan onları çocuklara ulaştırmaya devam etmeye çalışıyorum." dedi.
Anadolu Ajansı
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