Araç kiralama şirketleri İstanbul Valiliği'ne 250 araç tahsis etti
İstanbul Valisi Yerlikaya, araç kiralama firmaları Intercity ve Enterprise Vefa Sosyal Destek Grubu için 250 aracı bedelsiz tahsis ettiğini söyledi.
|14 Nisan 2020 21:51
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, araç kiralama firmaları Intercity ve Enterprise Türkiye'nin, Vefa Sosyal Destek Grubu için 250 aracı bedelsiz tahsis ettiğini bildirdi.
Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleri ile @intercity 150, @EnterpriseTR 100 aracı bedelsiz olarak tahsis etti. Vefa Sosyal Destek ve sağlık hizmetlerimizin filosu daha da güçlendi. Firmalarımıza gönülden teşekkürler. Salgını birlikte yenecek, birlikte başaracağız."
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