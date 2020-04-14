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Tayvan'da 36 gün sonra ilk kez yeni vaka tespit edilmedi

Tayvan'da 36 gün sonra ilk kez yeni Kovid-19 vakası tespit edilmediği açıklandı.
 14 Nisan 2020 22:04
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Tayvan'da 36 gün sonra ilk kez yeni vaka tespit edilmedi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında dünya genelinde yaşanan can kaybı 125 bini geçerken, virüs bulaşanların sayısı da 2 milyona yaklaştı.

Salgının en etkili olduğu ülkeler listesinde ilk sırada yer alan ABD'de vaka sayısı 600 binin üzerine çıkarken, Kovid-19 kaynaklı can kaybı da 25 bini geçti.

İtalya'daki can kaybı 21 bin 67'ye ulaşırken, ülke genelinde virüs bulaşanların sayısı 162 bin 488'e, iyileşenlerin sayısı ise 37 bin 130'a yükseldi.

İspanya'da ise Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 18 bin 56'ya çıkarken, taburcu edilenlerin sayısı 67 bin 504, toplam vaka sayısı ise 172 bin 541 olarak açıklandı.

Salgının en fazla etkilediği ülkelerden Fransa'da ise vaka sayısı 143 bin 303'e yükselirken, can kayıplarının sayısı da 15 bin 529'a ulaştı.

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 107'ye çıkarken, vaka sayısı da 93 bin 873 oldu.

Kovid-19 kaynaklı can kayıpları İran'da 4 bin 683'e, Belçika'da 4 bin 157, Almanya'da 3 bin 272, Hollanda'da 2 bin 945'e, Brezilya'da 1378'e, İsviçre'de 1174'e, İsveç'te 1033'e çıkarken, 3 bin 341 kişinin hayatını kaybettiği Çin'de son 24 saatte can kaybı yaşanmadı.

Dünyada, Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 460 bini geçti.

- Salgına karşı tedbirler devam ediyor

İran'ın başkenti Tahran'da halka zorunlu hallerde ulaşım aracı olarak bisikleti kullanmaları tavsiye edildi.

Yeni Zelanda'da 25 Mart'tan beri süren olağanüstü hal (OHAL) uygulaması bir hafta daha uzatıldı.

Endonezya'da "ulusal afet" ilan edildi.

Hindistan genelinde uygulanan tecrit, 3 Mayıs'a kadar uzatıldı. Mumbai'de (Bombay) binlerce kişi kararı protesto etti.

Dominik Cumhuriyeti'nde mayıs ayında yapılacak devlet başkanı seçimi ilk turu temmuza ertelendi.

Nepal genelinde uygulanan tecrit, 27 Nisan'a kadar uzatıldı.

Pakistan'da uygulanan kısıtlamaların, 2 hafta daha süreceği açıklandı.

- Kanada'da 6 milyondan fazla kişi işsiz kaldı

Kanada Federal Çalışma Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 salgını nedeniyle ülkede 6 milyondan fazla kişi işsiz kaldı.

Brezilya'da sıtma ilacı klorokin difosfatın Kovid-19 tedavisindeki etkisini araştıran klinik denemede iki hasta ilacın yan etkisi nedeniyle hayatını kaybetti.

Bahreyn, salgın nedeniyle vatandaşlarını tahliye etmek için 4 yıl aradan sonra ilk defa İran'a sefer düzenledi.

Malezya'da 28 Nisan'a kadar sürecek kısmi sokağa çıkma yasağını ihlal edenler, yarından itibaren doğrudan mahkemede yargılanacak.

Avusturya'da normalleşme yolunda ilk adım atılarak 400 metrekarenin altındaki iş yerleri açıldı.

- Tayvan'da 36 gün sonra ilk kez yeni vaka tespit edilmedi

Tayvan'da 36 gün sonra ilk kez yeni Kovid-19 vakası tespit edilmediği açıklandı.

Uluslararası Para Fonu (IMF), salgın kaynaklı ekonomik durgunluğun etkisiyle bu yıla ilişkin küresel büyüme tahminini düşürdü.

Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen Fransa Bisiklet Turu, planlanan tarihte başlamayacak.

Almanya'da askıya alınan Bundesliga ve Bundesliga 2'nin geleceğiyle ilgili karar 23 Nisan'daki toplantıda verilecek.

ABD'de askıya alınan Birinci Futbol Ligi'nin (MLS) mayıs ayında başlamasının mümkün olmadığı belirtildi.
Anadolu Ajansı
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