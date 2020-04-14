İletişim Başkanlığı, koronavirüs vaka durumunu açıkladı
Buna göre, dünya genelinde enfekte kişi sayısı 1 milyon 980 bini geçti, 125 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 465 binin üzerinde kişi iyileşti
|14 Nisan 2020 22:12
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İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.
Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 1 milyon 980 bini geçtiği, 125 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 465 binden fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.
Ülkelere göre, saat 22.00 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:
|ÜLKE
|TOPLAM VAKA
|TOPLAM ÖLÜM
|TOPLAM TABURCU
|Türkiye
|65.111
|1.403
|4.799
|ABD
|602.977
|25.132
|38.015
|İtalya
|162.488
|21.067
|37.130
|İspanya
|172.541
|18.056
|67.504
|Fransa
|143.303
|15.729
|28.805
|Birleşik Krallık
|93.873
|12.107
|344
|İran
|74.877
|4.683
|48.129
|Belçika
|31.119
|4.157
|6.868
|Çin
|82.249
|3.341
|77.738
|Almanya
|131.170
|3.272
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