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İletişim Başkanlığı, koronavirüs vaka durumunu açıkladı

Buna göre, dünya genelinde enfekte kişi sayısı 1 milyon 980 bini geçti, 125 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 465 binin üzerinde kişi iyileşti
 14 Nisan 2020 22:12
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İletişim Başkanlığı, koronavirüs vaka durumunu açıkladı

İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 1 milyon 980 bini geçtiği, 125 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 465 binden fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.

Ülkelere göre, saat 22.00 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

ÜLKE TOPLAM VAKA TOPLAM ÖLÜM TOPLAM TABURCU
Türkiye 65.111 1.403 4.799
ABD 602.977 25.132 38.015
İtalya 162.488 21.067 37.130
İspanya 172.541 18.056 67.504
Fransa 143.303 15.729 28.805
Birleşik Krallık 93.873 12.107 344
İran 74.877 4.683 48.129
Belçika 31.119 4.157 6.868
Çin 82.249 3.341 77.738
Almanya 131.170 3.272 68.200
Anadolu Ajansı
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