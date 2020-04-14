Yurtlarda karantinaya alınan vatandaşların tahliyesi sürüyor
|14 Nisan 2020 22:18
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yurt dışından getirilip 14 gün karantinaya alınan vatandaşların kaldığı 144 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ile özel yurtlardan, 23 bin 50 kişinin tahliye edildiğini bildirdi.
AFAD'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'nin koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesinde vatandaşların karantina süresince bakım ve evlerine ulaştırılması için lojistik destek sağlandığı belirtildi.
Büyüklerin ve kronik hastalığı olanların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Gruplarıyla karşılamaya devam edildiği kaydedilen paylaşımda, yurtlardaki karantina durumu ve vefa destek grubu faaliyetleriyle ilgili bilgilendirme de yapıldı.
Buna göre, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yurt dışından Türkiye'ye getirilen ve 14 günlük karantina süresini yerleştikleri yurtlarda dolduran üniversite öğrencileri ve ihtiyaç sahipleri ücretsiz olarak memleketlerine gönderiliyor.
67 ildeki 144 KYK ve özel yurtlarda, 35 bin 520 kişi karantinaya alındı, 23 bin 50 kişi tahliye edildi.
Yurtlarda 1770, vefa destek gruplarında 1037 görevli AFAD personeli bulunurken sahada da 360 AFAD aracı hizmet veriyor.
Türk Kızılay tarafından 1 milyon 526 bin 300 öğün yemek dağıtıldı.
Bugüne kadar bunlar için 50 milyon lira harcandı.
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