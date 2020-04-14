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Mersin'de gözetim süresi dolan 135 kişi evlerine gönderildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilerek Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında gözetim altında tutulan 135 kişi memleketlerine uğurlandı.
 14 Nisan 2020 22:30
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Mersin'de gözetim süresi dolan 135 kişi evlerine gönderildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilerek Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında gözetim altında tutulan 135 kişi memleketlerine uğurlandı.

KKTC'den 14 gün önce gemiyle Silifke ilçesindeki limana getirilen ve daha sonra da Anamur ilçesinde Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtta karantinaya alınan aralarında öğrenci, işçi ve tır şoförlerinin de bulunduğu 135 kişinin gözetim süresi sona erdi.

AFAD'ın organizasyonunda yurttan alınan 135 kişi, işlemlerinin ardından otobüslere bindirilerek memleketlerine gönderildi.

Otobüslere, kent çıkışına kadar jandarma ekipleri de eşlik etti.

Anadolu Ajansı
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