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Testi pozitif çıktı, otomobil kiralayıp il dışına kaçtı

Samsun'da korona virüsü (Covid-19) tahlili pozitif çıkan ancak kiraladığı araçla il dışına çıkan bir kişi polisi alarma geçirdi.
 14 Nisan 2020 22:41
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Testi pozitif çıktı, otomobil kiralayıp il dışına kaçtı

Samsun'da korona virüsü (Covid-19) tahlili pozitif çıkan ancak kiraladığı araçla il dışına çıkan bir kişi polisi alarma geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'da dün akşam rahatsızlanan U.K. (29) adlı genç, Gazi Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada müdahale edilen ve kan örnekleri alınan U.K. sağlık görevlileri tarafından evine gönderildi ve evden çıkmaması gerektiği, kendisiyle irtibata geçileceği söylendi. Bugün akşam saatlerinde tahlil sonucu pozitif çıkıp korona virüsü taşıdığı tespit edilen U.K.'ye ulaşmak isteyen hastane görevlileri kendisine ulaşamayınca polisten yardım istedi. Yapılan araştırma sonucu U.K.'nin evinde olmadığı, kiraladığı araçla Amasya'nın Merzifon ilçesi istikametine gittiği ve buradan da Samsun'a dönmek için yola çıktığı tespit edildi. Polis telsizlerinden ekiplere anons yapılarak U.K.'nin geldiği istikamet bildirildi ve kendisine dikkatli yaklaşılması istendi.
İhlas Haber Ajansı
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