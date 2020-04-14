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Bakan Koca 'Süleyman Soylu ile tartıştınız mı?' sorusunu yanıtladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sokağa çıkma yasağının yanlış uygulandığı, salgın çalışmalarının zarar gördüğü gerekçesiyle istifa ettiği ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile tartıştığı iddialarına yanıt verdi. Koca, "İçişleri Bakanımız ile hem deprem hem korona konusunda mücadele arkadaşlığı yaptık. Kendisiyle tartıştığım iddiası doğru değil" dedi.
 14 Nisan 2020 22:47
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Bakan Koca 'Süleyman Soylu ile tartıştınız mı?' sorusunu yanıtladı

İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz cuma günü koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu için sokağa çıkma yasağı ilan etmişti. Kararın açıklanmasının ardından vatandaşlar, ihtiyaçlarını gidermek için marketlere akın etmiş ve koronavirüsle mücadele edilen şu günlerde istenmeyen görüntülerin ortaya çıkmasına neden olmuşlardı.

Görüntülerin ardından bazı basın yayın organları ve köşe yazarları, "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile tartıştı" iddialarını ortaya attı.

BAKAN KOCA İDDİALARI YALANLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, söz konusu iddiaları yalanladı. Bakan Koca, bir muhabirin "Bugün bazı köşe yazarları sizin İçişleri Bakanı ile tartıştığınızı ve hatta istifaya kadar gittiğinize dair yazıları oldu. Bu iddialar doğru mudur?" sorusunu kesin bir dille yalanlayan Koca sözlerini şöyle sürdürdü:

"KORONAVİRÜSTEN BAŞKA GÜNDEMİMİZ YOK"

Bu iddiaların doğru olmadığının altını özellikle çiziyorum. Vatandaşlarımız, Türkiye'yi bu kadar etkileyen salgınla mücadeleye odaklanmamızı bekliyor. Biz salgınla mücadeleye 1 milyon 100 bin kişiye yakın sağlık ordumuzla kendimizi adamış durumdayız. Başka bir gündemimiz olamaz.

Cuma günü yaşananlarla ilgili benim farklı bir şey söylemem gerekmiyor. Cuma günü alınan karar hükümetin bir kararı. Sayın İçişleri Bakanımız ile hem deprem hem korona mücadelesine, yani salgında bu dönemde birlikte mücadele arkadaşlığı yaptık. Ben Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar günü de görüştüm. Pazartesi bakanlar kurulunda görüştüm. Sayın Süleyman Bey zaten gerekli açıklamaları kamuoyuna şeffaf bir şekilde yaptı. Benim buna ilave edilecek herhangi bir sözümün olmadığını söylüyorum.
Memurlar.Net
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