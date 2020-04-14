Alaattin Çakıcı da cezaevinden tahliye olacak
TBMM'de kabul edilen infaz düzenlemesinin ardından tahliye olması beklenen Alaattin Çakıcı cezaevinde tüm hazırlıklarını yaptı ve kararın Resmi Gazetede yayınlanmasını bekliyor.
|14 Nisan 2020 22:53
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Meclis'te kabul edilen infaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı da tahliye edilecek.
90 BİN KİŞİNİN TAHLİYESİ ÖNGÖRÜLÜYOR
TBMM Genel Kurulunda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından cezaevindeki yaklaşık 90 bin kişinin tahliye edilmesi bekleniyor.
Buna göre, tahliyelerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine önem ve öncelik verilecek. Tahliyeler sırasında, sosyal mesafe kuralına dikkat edilecek, cezaevi çıkışlarında Sağlık Bakanlığının broşürleri ile eldiven ve maske dağıtılacak. İller arası seyahat kısıtlaması nedeniyle tahliye olanlara sorun yaşamamaları için cezaevinden çıkmadan seyahat izin belgeleri verilecek.
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