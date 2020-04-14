ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 25 bini aştı
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bin 239'a çıktı.
|14 Nisan 2020 23:00
|Yazdır
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bin 239'a çıktı.
Kovid-19 salgınının merkez üssü konumunda olan ABD'de, bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.
Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ABD'de yaşamını yitirenlerin sayısı 25 bin 239'a ulaştı.
Ülkede tespit edilen Kovid-19 vakalarının sayısı ise 600 bin sınırına yaklaştı. Son verilere göre, 598 bin 670 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu.
- ABD'de en ağır bilanço New York'ta
ABD'de Kovid-19 vaka ve can kayıplarının çoğu New York'ta kaydedildi.
Eyalet genelinde 200 binden fazla Kovid-19 vakası bulunurken, yaklaşık 11 bin kişi yaşamını yitirdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Almanya'da 8 Türk daha koronavirüsten hayatını kaybetti
14 Nisan 2020 23:58
|Koronavirüs hastası doktor deneysel tedaviyle iyileşti
14 Nisan 2020 23:48
|Tayvan'da 36 gün sonra ilk kez yeni vaka tespit edilmedi
14 Nisan 2020 22:04
|Fransa'da son 24 saatte 562 kişi yaşamını yitirdi
14 Nisan 2020 20:51
|Koronavirüs ilaç testinde iki hasta hayatını kaybetti
14 Nisan 2020 18:53
|NATO çağrı merkezi ilk kez Türkiye'den İngiltere'ye yardımda kullanıldı
14 Nisan 2020 18:30
|Çin'de aşı çalışmasında ikinci aşamaya geçildi
14 Nisan 2020 18:22
|Dünyada koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 460 bini aştı
14 Nisan 2020 17:32
|ABD'de koronavirüsten son 24 saatte 1533 kişi öldü
14 Nisan 2020 17:07
|İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bini geçti
14 Nisan 2020 16:38