EGO otobüsündeki koronavirüs şüphelisine müdahale
|14 Nisan 2020 23:14
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Ankara'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphelisine 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edildi.
Gölbaşı-Ulus-15 Temmuz Kızılay istikametine giden EGO otobüsüne binen bir yolcudan şüphelenen otobüs şoförü Murat C. durumu polis ekiplerine bildirdi. Şehirlerarası otobüs terminalinin (AŞTİ) karşısındaki EGO duraklarında durdurulan otobüsün çevresinde polis ekiplerince önlem alındı.
Ardından, 112 Acil Servis ekipleri olay yerine gelerek hastalık şüphesi olan yolcuyu ambulansla hastaneye götürdü.
Yolcunun hal ve hareketlerinin dikkatini çektiğini belirten otobüs sürücüsü Murat C. yolcuya sorduğu sorulara verdiği cevaplardan şüphelendiğini ve konuyu polis ekiplerine bildirdiğini söyledi.
O sırada otobüste bulunan görgü tanıklarından Mehmet K. de "Şahıs, montuyla ağzını yüzünü kapatarak otobüste bindi. Daha sonra otobüste bulunan kişilere otobüs kartı olup olmadığını sordu. Hareketleri oldukça şüpheliydi." dedi.
Diğer yolcular, polis tarafından güvenli şekilde tahliye edilirken, otobüs ise dezenfekte edilmek üzere garaja götürüldü.
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