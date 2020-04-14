Bakan Soylu'dan Haydar Baş için taziye mesajı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş için taziye mesajı yayımladı.
|14 Nisan 2020 23:31
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş için taziye mesajı yayımladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Soylu'nun Haydar Baş için taziye mesajı yayımladığı belirtildi.
Soylu, mesajında, "Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Sayın Haydar Baş'a Cenab-ı Hak'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.
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