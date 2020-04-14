Emniyet Müdürü cadde cadde gezdi, vatandaşları uyardı

NİĞDE Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında kentin işlek yerlerinde sokağa çıkma yasağına uymayanları, maske takmayan ve sosyal mesafeye dikkat etmeyen vatandaşları uyardı.

İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında, şehrin işlek yerleri Dr. Sami Yağız Caddesi ve Yeni Çarşı'da maske takmayan, sosyal mesafeyi ihlal eden vatandaşları uyardı. Sokağı çıkma yasağını ihlal eden bazı vatandaşlara ceza yazıldı, bazıları da ekiplerce evlerine bırakıldı. Cebeloğlu, görev yapan polislere de uyarıları dikkate almayan vatandaşlara adli ve idari işlem yapılması talimatını verdi.

Koronavirüsle mücadelede sosyal izolasyonun sağlanmasının son derece önemli olduğunu belirten Cebeloğlu, şunları söyledi

Virüsün kontrol altında tutulması ve yayılmasının önlenmesinin önemli. Vatandaşlarımızdan istirhamımız, mecburiyetleri olmadıkça, keyfi olarak sokağa çıkmasınlar. Evlerinde kaldıkları sürece daha güvenli olacaklar ve bu süreci daha kolay atlatacağız. Özellikle 65 yaş üstü ve 20 yaş altındaki gençlerimize mücbir bir sebep olmadıkça dışarı çıktıkları takdirde hem idari hem de adli yaptırımları uygulayacağız. Hem vatandaşlarımızın sağlığı hem de ceza yazılmaması için zorunlu olmadıkça evde kalmalarını önemle istirham ediyoruz. Sosyal izolasyonu muhakkak sağlamak zorundayız. Aksi takdir de vatandaşlarımızın sağlık problemi oluşabilecektir.

Ayrıca kentin işlek 9 parkında özel güvenlik görevlileri de denetim yapıyor.