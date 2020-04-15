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Şırnak kırsalında, 2 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak kırsalında, Jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
 15 Nisan 2020 01:31
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Şırnak kırsalında, 2 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak kırsalında, Jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
DHA
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