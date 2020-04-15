Hatay'da 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Akdeniz'de, Hatay'ın Yayladağı ilçesi açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
|15 Nisan 2020 02:23
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