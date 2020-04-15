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Hatay'da 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Akdeniz'de, Hatay'ın Yayladağı ilçesi açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
 15 Nisan 2020 02:23
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Hatay'da 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.38'de Yayladağı açıklarında 4,0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 27,45 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Anadolu Ajansı
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