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AYM'nin Bilirkişilik Kanununa dair kararı yayımlandı

Anayasa Mahkemesinin Bilirkişilik Kanununun bazı maddelerinin iptal istemine dair kararı 15 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.
 15 Nisan 2020 06:49
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AYM'nin Bilirkişilik Kanununa dair kararı yayımlandı

Anayasa Mahkemesinin Bilirkişilik Kanununun bazı maddelerinin iptalm istemine dair kararı 15 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Tıklayınız.

Memurlar.Net
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