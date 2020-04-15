AYM'nin Bilirkişilik Kanununa dair kararı yayımlandı
Anayasa Mahkemesinin Bilirkişilik Kanununun bazı maddelerinin iptal istemine dair kararı 15 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.
|15 Nisan 2020 06:49
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Anayasa Mahkemesinin Bilirkişilik Kanununun bazı maddelerinin iptalm istemine dair kararı 15 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Tıklayınız.
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