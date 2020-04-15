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TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 2413)
 15 Nisan 2020 06:51
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TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 2413)... Tıklayınız.

Memurlar.Net
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