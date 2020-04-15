Kaşıkçı cinayetinde yeni gelişme: Evine girip pasaportunu çalmışlar
|15 Nisan 2020 06:41
|Yazdır
Riyad'a bağlı bir ekip, Kaşıkçı'nın Amerika'daki evine girerek onun pasaportunu ortadan kaldırdı. Bununla, pasaportu kaybolan Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliği'ne gitmesi sağlandı. Elçiliğe giden Kaşıkçı, orada Veliaht Prens Muhammed bin Selman'la görüştürüldü. Kaşıkçı bu görüşmeden sonra döndüğü evinde pasaportunu tekrar evinde buldu. Durumdan şüphelenen Kaşıkçı, pasaportunu alıp tekrar yerine bırakanların aynı kişiler olduğu düşüncesini yakın çevresiyle paylaştı. Olaya ilişkin Aktay savcılığa şunları anlattı:
Pasaportu çalınmış
"Kaşıkçı, ABD'de iken pasaportunu evinde koyduğu yerde bulamadı. Yenisini çıkartmak için ABD'deki Suud elçiliğine gitmeye karar verdi. Görevliler kendisini zaten bekliyorlarmış gibi karşılamış. Orada Prens Selman ile istihbarat başkanı Kahtani ile telefonda görüştürülen ve ülkesine dönmesi için baskı yapılan Kaşıkçı bundan çok tedirgin olmuş. Kaşıkçı bu olayı yaşadıktan sonra döndüğü evinde, pasaportunu önceden bulamadığı yerinde olduğunu fark etti. Bu durumu büyükelçiliğe gitmek zorunda kalmak için birileri tarafından evine girilerek organize edildiği şeklinde açıkladığını belirtti. Kaşıkçı bunları ortak arkadaşımıza iletmiş. Gerekirse ilerleyen süreçte bu arkadaşımız şahit olarak dinlenebilir."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Trump, DSÖ'ye korona nedeniyle resti çekmişti: Ve durdurdu
15 Nisan 2020 02:25
|Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, İnfaz düzenlemesi resmileşti
15 Nisan 2020 00:37
|Fahrettin Altun'un avukatından 'kaçak yapı' açıklaması
15 Nisan 2020 00:05
|Bakan Soylu'dan Haydar Baş için taziye mesajı
14 Nisan 2020 23:31
|Bakan Koca 'Süleyman Soylu ile tartıştınız mı?' sorusunu yanıtladı
14 Nisan 2020 22:47
|Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadele çabalarına övgü
14 Nisan 2020 22:08
|Sağlık Bakanı Koca duyurdu! Filyasyon nedir?
14 Nisan 2020 21:26
|Burdur Valiliği: Firmayla ilgili idari ve adli süreç başlattık
14 Nisan 2020 21:21
|'104 ülke ve kuruluş, tıbbi destek talebinde bulundu'
14 Nisan 2020 21:01
|Ordu Valisi Yavuz: Bu hafta ve önümüzdeki hafta kritik
14 Nisan 2020 19:34