KKTC'de görev yapan astsubay üstçavuşlara da tazminat verilecek
|15 Nisan 2020 06:58
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Resmi Gazetede yayımlanan karara göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde görev yapacak Astsubay Üstçavuşlara da %15 üzerinden tazminat ödemesi yapılacak
15 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan karar için tıklayınız.
2002/3698 nolu Bakanlar Kurulu Kararı gereğince, 500 sayılı Kıbrıs'a Gönderilecek Türk Askeri Birliği Mensuplarının Aylık ve Ücretleriyle Çeşitli İstihkakları ve Birliğin Başka Giderleri Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında bulunanlara, bir ayda aldıkları aylık (ek gösterge dahil), taban aylığı, kıdem aylığı, ödenek ve her türlü zam ve tazminat toplamının net tutarının, askeri personele rütbeleri, memurlara kadro dereceleri esas alınmak suretiyle kanuna ekli cetvelde hizalarında gösterilen orandaki tutarı, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi olmaksızın her ay tazminat olarak ayrıca ödenmektedir.
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