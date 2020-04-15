1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bilim Kurulu Üyesi'nden 'Dönüşümlü mesai' önerisi

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüsle mücadele veren sağlık personelinin salgından korunması, motivasyonlarının yüksek tutulması için "dönüşümlü mesai" uygulanmasını istedi. Özlü, "Haftalık dönüşümlü mesai düzenlemesi, kuluçka süresi dikkate alındığında bulaş olan sağlık çalışanlarının tanı öncesinde başkalarına bulaştırmalarının önlenmesi açısından yararlı olacak" dedi
 15 Nisan 2020 07:06
Yazdır
Bilim Kurulu Üyesi'nden 'Dönüşümlü mesai' önerisi

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Kovid-19 ile mücadele veren sağlık personelinin salgından korunması, motivasyonlarının yüksek tutulması için öneriler sundu. Vatandaşların "evden çıkmayarak, sosyal mesafeyi koruyarak, el hijyenine dikkat ederek, zorunlu durumlar dışında hastanelere gitmeyerek" sağlık çalışanlarının korunmasına katkı vermelerini isteyen Prof. Özlü şunları önerdi:

MAKETLİ UYGULAMA

"Sağlık çalışanları Kovid-19, bulaşma yolları, korunma ve salgın kontrolü gibi konularda ve kendi kurumundaki pandemi yönetim planı hakkında bilgilendirilmeli. Kişisel koruyucu ekipman kullanımı, hastadan örnek alınması gibi konularda mümkünse maket üzerinde uygulamalı eğitim verilmeli. Her sabah ekiple sosyal mesafeyi koruyarak bilgi güncellemesi ve motivasyon konuşmaları yapılmalı. "Yaşı ileri, kronik hastalığı ve bağışıklığı baskılanmış tedavi almakta olan sağlık çalışanları Kovid-19 hastaları ve bu hastalara hizmet veren sağlık çalışanlarıyla temas etmemeli. Kovid-19 hastaları ile diğer hastalara hizmet veren sağlık çalışanları ayrıştırılmalı; temasları önlenmeli. Sağlık çalışanlarına işe gelirken ateş taraması yapılmalı."

EKİPMANA DİKKAT

"Kişisel koruyucu ekipman (tıbbi maske, gerekli durumlarda N95 maske, eldiven, tulum, önlük, göz koruyucu, yüz siperliği, yeterli miktarda sürekli olarak temin edilmeli. Sağlık kurumları sürekli ve yeterli havalandırılmalı ve yüzeyler sık ve etkin olarak temizlenmeli el hijyeni için kolay ulaşılabilir imkanlar sağlanmalı. Personel taşıma servisleri ve personel yemekhanelerinde sosyal mesafenin korunması, maske kullanımı gibi bulaşmayı engelleyici tedbirler mutlaka alınmalı. Sağlık çalışanlarının sadece hastalardan değil; kendi ekip arkadaşlarından da virüsü kapabileceği unutulmamalı."

24 SAATLİK NÖBET OLMASIN

"İmkanlar ölçüsünde esnek ve dönüşümlü mesai uygulanmalı. Haftalık dönüşümlü mesai düzenlemesi, kuluçka süresi dikkate alındığında bulaş olan sağlık çalışanlarının tanı öncesinde başkalarına bulaştırmalarının önlenmesi açısından yararlı olacak. Çalışma saatleri 8 saat, en fazla 12 saat olarak düzenlenmeli; 24 saatlik nöbetlerden vazgeçilmeli. Hastaların tümünün sağlık kuruluşlarına maskesiz girmemesi ve sosyal mesafeyi korumaları sağlanmalı. Sağlık çalışanlarımızdan temaslı olanları, Sağlık Bakanlığının ilgili algoritmasına uygun olarak yönetilmeli. Sağlık çalışanlarımızın ailelerinin korunması için kendileri isterlerse evlerine gitmeden konaklayabilme imkanları sağlanmalı."

Fazlı Şahan

Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Erken yaşta evlilik mağdurları için düzenleme yolda
15 Nisan 2020 07:19		 Ülkenin kuzey ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu-Haritalı
15 Nisan 2020 06:30
Hatay'da 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
15 Nisan 2020 02:23		 Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
15 Nisan 2020 00:28
Metrobüsün 70 bin dolarlık parçasını tamir ettiler
14 Nisan 2020 23:09		 Elazığ'da koronayı yenen hasta alkışlarla taburcu edildi
14 Nisan 2020 22:36
Engelli memur, maaşını 'Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
14 Nisan 2020 22:24		 Kendisini izole eden hemşireye duygulandıran soru!
14 Nisan 2020 21:59
Hastaneden kaçan koronavirüs şüphelisi, 2 gün sonra bulundu
14 Nisan 2020 21:55		 Sağlık Bakanı, aşı sorusu için 'En az 4 ay' dedi
14 Nisan 2020 20:43
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Devletin maske satışını tümüyle yasaklamasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Üniversite hastanelerinin kadroları boş kalıyor. Bir kişi 10 ilana birden başvuruyor, yerleşiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, İnfaz düzenlemesi resmileşti
Fahrettin Altun'un avukatından 'kaçak yapı' açıklaması
Hükümlüler tahliye edilmeye başlandı
Trump, DSÖ'ye korona nedeniyle resti çekmişti: Ve durdurdu
Bilim Kurulu Üyesi'nden 'Dönüşümlü mesai' önerisi
Hatay'da 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Şırnak kırsalında, 2 terörist etkisiz hale getirildi
Nefes paketi: 15 maddelik yeni destek paketi TBMM'ye sunuldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çaya bisküvi banmak 1
sözlükte tek başına olmak 3
insanların yokluğunda hayvanların şehirlere inmesi 4
e-devlet'ten sipariş verilen maskelerin henüz gelmemesi 2
luppo 1
Rize'de bir vatandaşın soylu icin intihara kalkışması 1
sokağa çıkma yasağından sonra evden çıkmayanlar 1
14.04.2020 terhislerin ertelenmesi 1
0.021 oranı 5
corona virüs vaka sayısı 2
SON İLANLAR
Van Muradiye Belediyesi 2 İşçi Alacak
Tokat Eryap Elektirik 2 İşçi Alacak
Mersin Mütiş Gıda Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir Tire Belediyesi Geçici 12 İşçi Alacak
Hatay İskendurun Katı Atık Birliği 1 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Belediyesi 2 İşçi Alacak
Bartın Amasra Belediyesi 3 İşçi Alacak
Aydın Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Aydın Bozdoğan SYDV Geçici 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam