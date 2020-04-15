Sesli ödeme dönemi kapıda: Kağıt para dönemi rafa kalkıyor

Yaşadığımız süreçte insanlar evden çıkamadığı için online uygulamalar üzerinden alışverişe yöneldi. iPara Genel Müdürü Tarık Onat, özellikle koronavirüs nedeni ile evden çıkmadan temel ihtiyaçlarımızı karşıladığımız bu dönemde gıda, sağlık, evcil hayvan mamaları ve yine evde bolca vakit geçirdiğimizden dolayı kitap-kırtasiye sektörü cirolarında artış yaşandığını kaydediyor.

ZOR DÖNEM HIZLI ÇÖZÜM

Önümüzdeki dönemde artışın devam edeceğini düşündüklerini ifade eden Onat, "Yine önümüzdeki aylarda yüzde 40'ın üzerinde bir büyüme öngörüyoruz" ifadelerini kullanıyor. İlaç endüstrisinin ve savunma sanayiinin en hızlı ilerlediği dönemin İkinci Dünya Savaşı olduğunu hatırlatan Onat, "Halen benzer teknolojiler kullanıldığını görüyoruz. Bu ilerlemenin temel sebebi insanların zor dönemlerde daha hızlı çözümler üretebilmesi ve daha hızlı ilerlemesi. Virüs karantinaları uzun sürerse benzer bir evrim geçireceğimizi düşünüyoruz" diye konuşuyor.

ÖDEME ŞEKLİ DEĞİŞECEK

Yakın zamanda alışverişte hijyenin en önemli konulardan biri olacağına işaret eden Onat, "2020 kağıt para kullanımı anlamında tarihteki en kötü günleri bize gösterebilir. E-ticaret ve diğer uzaktan ödeme usulleri hayatımızda daha fazla yer kaplayacak, şimdiden kaplamaya başladı" değerlendirmesinde bulunuyor. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre salgınla beraber 3 milyon kartın ilk defa e-ticaret işlemi yaptığını anlatan Tarık Onat, "Fiziksel dünyada temassız ödemelerin temaslıyı geçeceğini görebiliriz. Süreç daha uzun sürerse kendimizi doğruladığımız kişiye özel şifre algoritmaları yerine (chip&pin, 3DSecure) temassız ve biometrik teknolojilerin hayatımıza girmesine şahit olacağız. Belki de bir aplikasyona veya bir fiziksel ödeme terminaline bakarak, parmak izimizle veya kendi sesimiz ile işlem yapacağız" diyor. Onat sözlerini şöyle sürdürüyor: "Nerede olursa olsun ödeme terminallerine temas etmeyeceğiz ve daha önemlisi bunu istemeyeceğiz. Bunların hayatımıza girmesi bu süreç ne kadar zorlayıcı olursa o kadar hızlı olacak."

E-TİCARETİN CİRODAKİ PAYI %25 EŞİĞİNİ AŞAR

Türkiye'de kartlı ödemeler pazarının yüzde 75-80'ini fiziksel dünyanın temsil ettiğini aktaran Tarık Onat, "Öte yandan salgın, havayolu taşımacılığı, turizm, restoran işletmeciliği gibi bazı sektörleri bir hayli etkiledi. Tüm bu parametrelere e-ticaretteki hızlanma katılınca toplamda ciddi bir büyüme beklemiyoruz" diye konuşuyor. Onat, yıl sonunda e-ticaretin toplam cirodaki payının yüzde 25 eşiğini aşacağını öngördüklerini belirtiyor.

Arzu Kurum