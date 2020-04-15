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Bilim Kurulu üyesinden düzenli uyku öngörüsü

Yeni tip koronavirüsün dünyayı tehdit ettiği şu günlerde, bağışıklık sistemini güçlendirmenin en önemli koşullarından biri de düzenli ve yeterli uyku.
 15 Nisan 2020 07:12
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Bilim Kurulu üyesinden düzenli uyku öngörüsü

Bilim Kurulu üyesi Pro. Dr. Ateş Kara, koronavirüsten korunmak için uyulması gereken hijyen kurallarının dışında, bağışıklık sistemini güçlü tutabilmek adına yeterli uykunun da önemli olduğuna vurgu yaptı.

Ateş Kara, yaş aralığı fark etmeksizin 7 saat ve üzeri uyuyanların, 6 saat ve altında uyuyanlara oranla soğuk algınlığına yakalanma riskinin 4 kat daha az olduğuna değindi

BAĞIŞIKLIK İÇİN DÜZENLİ UYKU, EN AZ 7 SAAT

"Konunun uzmanlarının; 18 - 64 yaş için 7-9 saatlik bir uyku, 65 yaş ve üzeri için de 7- 8 saatlik bir uyku önerileri mevcut."

"Korona virüsten korunma için savunma sistemimizin iyi çalışması lazım. Bunun için;

Düzenli uykuya ihtiyacımız var, yapılmış bir çalışmada 7 saat ve üzerinde uyuyanların, 6 saat veya daha az uyuyanlara göre 4 kat daha az soğuk algınlığına yakalandığını gösterilmiş. Yeterli uyuyalım."
Memurlar.Net
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